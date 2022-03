Ani keby sa nad Slovenskom objavil rádioaktívny mrak, nie je ešte dôvod na paniku

Najväčší jadrový blok v Záporoží dodáva zhruba 20 percent ukrajinskej elektriny. Predsedníčka slovenského Úradu jadrového dozoru (UJD) Marta Žiaková dúfa, že Rusku išlo iba o ovládnutie jadrovej elektrárne a nemal to byť útok na ňu. „Všetci to odsudzujeme, takýto čin sa za históriu jadrovej energetiky ešte nikdy nestal,“ upozorňuje.

Žiaková priblížila, že jeden blok je v odstávke kvôli výmene paliva, druhý, tretí, piaty a šiesty sú tiež odstavené a dochladzované. Ide iba štvrtý blok, aj to na 60 percent. „Na dochladzovanie a výmenu paliva je potrebná elektrická energia. Jeden blok stále ide a dodáva elektrinu ostatným, aby nevznikli škody. V opačnom prípade by museli chladiť dieselovými generátormi, no tie dokážu zabezpečiť elektrinu na tri dni. "Potom by museli doplniť naftu a to vo vojne nie je veľmi reálne,“ tvrdí Žiaková.

Stačí nechodiť von

Ak by ale došlo k havárii, radiačnú bezpečnosť má na starosti Úrad verejného zdravotníctva. Žiaková pripomína, že rádioaktívny mrak sa šíri tam, kam fúka vietor. Veľa závisí aj od výšku, do ktorej sa mrak dostane, či od zrážok.

Záporožská jadrová elektráreň na juhovýchode Ukrajiny je od Slovenských hraníc vzdialená približne tisíc kilometov. Černobyľská atómová elektráreň V. I. Lenina sa nachádza o zhruba tristo kilometrov bližšie. Úrad jadrového dozoru upokojuje, že ak by sa v Záporoží niečo stalo, Slovensko by malo dostatok času na prípravu a výstrahu pre obyvateľov.

„Ani keď havaroval Černobyl, nepodávala sa v Európe jódová profylaxia. Iné to napríklad bolo pri havárii vo Fukušime, kde sa podávala ľudom v bezprostrednom okolí,“ ozrejmila Žiaková.

Havária atómovej elektrárne Fukušima v Japonsku z roku 2011 bola druhou najvážnejšou jadrovou nehodou od výbuchu v Černobyle. Príčinou havárie bolo silné zemetrasenie sprevádzané vlnami cunami, ktoré si vyžiadalo viac než 18-tisíc obetí. Voda spôsobila poškodenie atómovej elektrárne Fukušima I postavenej na morskom pobreží; rádioaktívne žiarenie si vynútilo evakuáciu 160-tisíc obyvateľov.

Spresnila, že táto zóna ohrozenia predstavuje 15 až 30 kilometrov od havárie. Ľuďom sa preventívne podáva jód. Ten zasýti štítnu žľazu, ktorá potom nevychytáva rádioaktívny jód 131. Žiaková podotýka, že takáto liečba je dôležitá najmä u detí.

Tvrdí, že ani vo chvíli, keď by sa nad Slovenskom objavil rádioaktívny mrak, by nemali ľudia prepadávať panike. Najlepšie je v tej chvíli sa ukryť, nevetrať, nechodiť von, nevešať vonku bielizeň.

„Treba mať zatvorené okná. Ten mrak prejde, niekde sadne. V tých chvíľach sa ľudia majú riadiť pokynmi Úradu verejného zdravotníctva,“ objasnila.

Rádioaktivita pod drobnohľadom

Spomína, ako počas černobyľskej katastrofy rástol v záhradkách špenát. „Ten sa nesmel jesť, musel sa zozbierať a odhodiť,“ spresnila Žiaková. Dodáva, že nebezpečný jód 131 sa nachádzal aj v mlieku podojených kráv. V ňom sa však časom stratí a mlieko sa nevylievalo, no dalo sa z neho vyrobiť sušené.

Podotkla, že po černobyľskej nehode neboli vydané žiadne usmernenia a ľudia manifestovali v prvomájových sprievodoch. Rádioaktívny mrak vtedy prišiel podľa nej na Slovensko neskoro a odhalili to pracovníci jadrových elektrární pri vstupnej kontrole, keď dozimetre zachytili rádioaktivitu pri príchode do práce.

„Vtedy sa treba prezliecť, osprchovať, oprať, aby sa rádioaktívny jód zmyl,“ zdôraznila. Žiaková dodáva, že rádioaktívny jód sa postupne rozpadáva a v rozmedzí dní sa stratí.

Problém by podľa nej mohli spôsobiť ďalšie izotopy, ktoré sa pri jadrovej nehode uvoľňujú. Príklad je cézium, ktoré patrí medzi alkalické kovy. Vzhľadom na svoju mimoriadnu nestálosť a reaktivitu má kovové cézium len minimálne praktické využitie.

„Cézium má ďaleko dlhšiu dobu polpremeny a má nepríjemnú vlastnosť: keď dopadne napríklad do lesa, tak huby majú tendenciu ho vychytávať. Rádioaktivita sa v nich môže držať aj niekoľko rokov,“ dodala. Opäť zdôraznila, že sa treba riadiť pokynmi Úradu verejného zdravotníctva.

Na webovej stránke shmu.sk sa v pravej strane lišty nachádza kolónka Rádioaktivita. Na nej Slovenský hydrometeorologický ústav sleduje hodinové priemery gama žiarenia v slovenskom ovzduší. Boris Daru, inšpektor jadrovej bezpečnosti z odboru havarijného plánovania a informatiky, tvrdí, že sledujú údaje, v prípade nehody by okamžite začali vyhodnocovať ako sa ju darí odstrániť, ako sa nasadzujú havarijne systémy a podľa toho vedia predpovedať, ako sa bude rádioaktívny mrak správať. „Niekedy to vieme predpovedať o hodinu dopredu, občas aj o tri,“ vysvetlil. Centrum havarijnej odozvy slúži na vyhodnocovanie udalostí na jadrových zariadeniach a permanentne sleduje vývoj vo svete.