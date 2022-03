Bude Putin protestujúcich Rusov posielať za trest do vojny na Ukrajine?

Nešírme nenávisť k Rusku. „Toto nie je Rusko, to je režim Vladimira Putina,“ povedal v podcaste Andrej Matišák. Komentátor Marián Repa varoval pred ruskou propagandou.

Sankcie Západu tvrdo postihujú Rusko. Vladimir Putin ale vojenskú agresiu na Ukrajine stále stupňuje. Nie je čas na rozhovory na najvyššej úrovni? „Nie, čas na takéto rokovania ešte nenastal,“ povedal v podcaste Počúvajte pravdu Andrej Matišák.

Podľa neho je dôležité v týchto dňoch upozorňovať Kremeľ, že voči ruskej ekonomike sú pripravené ďalšie medzinárodné obmedzenia. „V zákulisí to treba stále zdôrazňovať, a tlačiť Rusov, aby sa stiahli. A povedať im, že potom sa môžeme rozprávať,“ vysvetlil komentátor zahraničnej redakcie denníka Pravda.

Šokujúci útok na jadrovú elektráreň v Záporoží odmietol označiť za zlom v konflikte, ale vyslovil dva dôvody ruského konania. Prvým je obmedziť život na Ukrajine, a to „odstrihnutím“ ju od elektriny.

Druhým je vyslanie jasného signálu pre Západ, aby sa nezapájal nijakým spôsobom do konfliktu a „dal Rusom pokoj pri realizácii svojej akcie na Ukrajine“.

Matišák otvorene spochybňuje aj snahy o vytvorenie tzv. bezletovej zóny na Ukrajinou, ktorá by podľa neho priniesla otvorený konflikt Ruska s NATO. „Na 99,9 % by to bolo priblíženie sa k jadrovej vojne,“ konštatoval komentátor.

V podcaste si vypočujete aj úvahy o tom, či Vladimir Putin nemôže stratiť svoju pozíciu na základe protestov Rusov. „Zatýkanie na protestoch je dôkazom toho, že isté obavy Putinovho režimu existujú,“ uviedol Matišák. Dokonca hovoril o pripravovanom zákone, ktorý by nespokojných Rusov posielal za trest na ukrajinský front.

K diskusii v podcaste sa pridal Marián Repa, ktorý upozornil, že sankcie Západu síce kruto postihnú bežných Rusov, ale vďaka propagande Kremľa môžu dokonca upevniť verejnú podporu Putina. „Povie, že príčinou je zlý Západ, a použije na to propagandu v ruských médiách,“ vysvetlil komentátor denníka Pravda. Zhodol sa s Matišákom na tom, že bude dôležité zastaviť stupňujúcu sa nenávisť voči Rusku a Rusom. „Toto nie je Rusko, to je režim Vladimira Putina,“ pripojil svoj názor komentátor zahraničného oddelenia redakcie Pravda.

Ako zvláda slovenská vláda situáciu s tisíckami ukrajinských utečencov? Počína si v krízovej situácii lepšie ako v časoch pandémie? Bola výmena na poste predsedu vlády dôležitá, a zachránila koalíciu pred rozpadom? Nalaďte si podcast Počúvajte pravdu s komentátormi Mariánom Repom a Andrejom Matišákom.