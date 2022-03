Heger: S vojakmi NATO k nám príde technika za miliardu eur

Vojaci NATO by mali na Slovensko prísť s technikou v hodnote miliardy eur. Povedal to predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) v relácii Sobotné dialógy v Rádiu Slovensko. Ide o techniku, ktorú by Slovensko muselo obstarávať niekoľko rokov.

Na Slovensku by mala vzniknúť predsunutá prítomnosť jednotiek NATO. Prísť by malo približne 1 200 vojakov z Nemecka, Holandska, Českej republiky, Poľska či Slovinska. Na Slovensko by mohli prísť aj americké jednotky, ak USA poskytne systém Sentinel. Nemeckí a holandskí vojaci by mali na Slovensko priniesť systém protivzdušnej obrany Patriot a českí vojaci by mohli pomáhať s kybernetickou bezpečnosťou.