PODCAST: Ako reagovať na poplach? Netelefonujte a neutekajte pre deti do školy

Dôležitejšie ako hľadať najbližší CO kryt (CO = civilná ochrana) je byť v akejkoľvek budove a zapnúť si rádio alebo televíziu pre ďalšie inštrukcie, hovorí v rozhovore pre podcast denníka Pravda Michal Makovník z odboru civilnej ochrany a krízového plánovania ministerstva vnútra.

Súčasná situácia je podľa neho pre nás mementom, aby sme si uvedomili čo nás môže ohroziť a pripraviť sa na to. „Vieme ako sa rýchlo a efektívne zbaliť? Máme akési skautské zručnosti, aby sme prežili s obmedzenými prostriedkami? Toto sú veci, na ktorých môžeme postupne pracovať, pokiaľ máme relatívny pokoj,“ hovorí Makovník.

Potvrdzuje, že k prehodnoteniu fungovania civilnej ochrany kompetentných tlačili už skúsenosti z pandémie. „Teraz sme žiaľ plne vyťažení kvôli situácii na Ukrajine. Procesy sa upravujú za pochodu, ale na niektoré zmeny by sme naozaj potrebovali aspoň chvíľu pokoja alebo trojnásobný počet ľudí,“ dodáva. V podcaste sa okrem toho čo robiť v prípade spustenia sirén a čo naopak nerobiť dozviete aj ktoré veci si do krytu zobrať a čo do neho nepatrí.