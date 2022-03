Mičev vrátil ruské vyznamenanie, no nepáči sa mu obojstranná propaganda

Kedy ste toto vyznamenanie dostali?

Rad priateľstva mi udelili v roku 2013. Už samotný ten názov mi teraz pripadá paradoxný, tak som to jednoducho vrátil. Dôvod je prostý – nesúhlasím s vojnovým konfliktom na Ukrajine. To je celé.

Akým spôsobom ste ho vrátili?

V piatok som to oznámil listom ruskému veľvyslancovi v Bratislave. Išlo to doporučene, v pondelok by ho už mal mať.

Očakávate, že na to nejako zareaguje?

Pochybujem. Celkovo som to nechcel nijako medializovať. Som prekvapený, že to vôbec viete. Ide o môj osobný postoj, určité gesto.

Prečo ste list odoslali práve v piatok?

Dovtedy som ešte stále dúfal, že mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom sú reálne. Po piatku sa však ukázalo, že to tak nie je. K ničomu to jednoducho nevedie, tá vojna bude pokračovať.

Kamarátov máte na obidvoch stranách. Tento konflikt preto zrejme vnímate obzvlášť citlivo.

Ani nevravte, je mi z toho zle. Aj teraz mám zapnutú ruskú televíziu a mám zimomriavky z toho, čo tam rozprávajú. Priateľov mám na Ukrajine, v Rusku aj v Bielorusku. Som členom Slovensko-ruskej komisie historikov, je to ťažké.

Komunikujete momentálne s priateľmi z Ruska? Čo na to hovoria?

Nikto z nich nereagoval a ja im teraz nechcem volať. Veď viete – tam je to momentálne tak, že keď sa niekto vysloví proti vojne, hrozí mu väzenie. Žiaľ, na túto cestu sme teraz nastúpili aj my.

Ako to myslíte?

Keď sa ľudia vyjadria tak, že sa to niekomu nepozdáva, dehonestujú ich. Ani toto sa mi nepáči.

Narážate na zoznam aktérov proruskej mašinérie na Slovensku?

Áno. Samozrejme, existujú ľudia, ktorí sú čisto na ruskej strane, dokonca schvaľujú vojnu. Ale keď som pozeral zoznam, ktorý zostavili, je mi z neho až nanič.

Môžete konkretizovať?

Tak napríklad Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Nech sa na mňa nikto nehnevá, ale toto je cez čiaru. Absolútne. Veď to je organizácia, ktorá sa jasne vyslovila proti vojne. Nesúhlasím napríklad ani s tým, že je tam Edo Chmelár. To ho ideme porovnávať, čo ja viem, so Slovenským Hnutím Obrody? To odmietam.

Čiže aj na jednej, aj na druhej strane je to prehnané.

Keď je vojna, propaganda je úplne vyhrotená. Buď ste za, alebo proti. Vlastný názor sa neberie, a to je smutné. Aj na Slovensku chýba rešpekt k inému názoru, ak nie je taký, že naozaj schvaľuje vojnu. No podľa mňa je tých, čo súhlasia s agresiou Ruska na Ukrajine, len veľmi málo alebo minimum. Dávať ich do jedného vreca s ľuďmi, ktorí chcú prejaviť svoj názor – či už ako politológovia, historici a podobne, je ďaleko nad môj vkus.