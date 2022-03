Expert Kofroň v Ide o pravdu: Bezletová zóna by znamenala vojnu s Ruskom. A asi jadrový konflikt

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Jana Kofroňa v relácii Ide o pravdu.

Pôvodný vojenský cieľ Ruska obsadiť Ukrajinu za niekoľko dní, a donútiť ju ku kapitulácii, nevychádza. „Vladimir Putin sa prepočítal, a jeho predstava sa ukázala ako nerealistická,“ povedal v relácii Ide o pravdu politický geograf Jan Kofroň z Fakulty sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe.

Podľa neho mala ruská strana veľmi zlý odhad, keď si myslela, že ukrajinská armáda sa nebude brániť. „Toto sa deje, a podľa mňa je prekvapujúce v akej miere sa to Ukrajincom darí,“ dodal.

Upozorňuje ale na veľmi zlú situáciu na juhu Ukrajiny, kde sa ruským vojskám mimoriadne darí. Kofroň to vysvetlil rozpadom ukrajinskej obrany už v prvých dňoch konfliktu.

Naopak, podľa experta dobrá obrana je na severe krajiny, pri mestách Charkov a Sumy. Tieto chce podľa neho Putin získať čo najrýchlejšie. Podľa experta na politickú geografiu je to môže byť politický plán Kremľa, a síce obsadiť priemyselnú a bohatú severnú časť Ukrajiny.

Nie je vylúčené, že za niekoľko týždňov, keď budú vysilené obe strany konfliktu, by mohli začať aj vyjednávania. „Možno bude Putinovi stačiť „bohatšia časť“ krajiny. Tú západnú prenechá v rukách bábkovej vlády,“ vysvetlil Kofroň. Nazval ju „zvyškovým“ štátom, ktorý nebude medzinárodne akceptovaný. Pripustil ale, že v prípade pádu hlavného mesta Kyjev, by mohla napríklad v Poľsku vzniknúť exilová vláda. „Tá by bola medzinárodne uznaná,“ konštatoval.

Koľko bude ešte vojna na Ukrajine trvať? Prečo Putin ženie do humanitárnej katastrofy civilistov? Nesie vinu na pomalom postupe ruských vojsk zlá logistika? Ako je možné, že Ukrajinci svoje lietadlá zachránili, a dokážu nimi aj útočiť? Pozrite si reláciu Ide o pravdu s politickým geografom Janom Kofroňom z Karlovej univerzity v Prahe.