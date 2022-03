Seniori očkovaní Janssenom pozor: Na získanie odmeny máte už iba týždeň

Každý senior, ktorý sa do 15. januára zaočkoval touto jednodávkovou vakcínou, musí do 15. marca absolvovať aj preočkovanie posilňovacou dávkou. Iba v takom prípade mu bude odmena poslaná a vyplatená. Upozornilo na to Ministerstvo financií.

Za posilňovaciu dávku je podľa rezortu financií aj naďalej možné vybrať si akúkoľvek vakcínu, ktorou sa momentálne na Slovensku očkuje. Registrácia na očkovanie pritom nemá vplyv na vyplatenie odmeny. To znamená, že je možné absolvovať preočkovanie s registráciou aj bez nej. Prihlásiť sa na očkovanie je možné cez stránku korona.gov.sk, očkovacie centrá, kde očkujú bez registrácie, sú zverejnené na webovej stránke ministerstva zdravotníctva.

„Ministerstvo financií doteraz vyplatilo odmeny už viac ako 720.000 seniorom v celkovej výške takmer 217 miliónov eur a ďalšie poukazy sa ešte posielajú. Takmer všetci seniori, ktorí splnili podmienku troch očkovaní, by už mali mať poukaz doručený a aj vyplatený. Momentálne už posielame a vyplácame aj odmeny 200 eur za absolvovanie jedného a dvoch očkovaní,“ priblížil minister financií Igor Matovič (OĽANO).

Rezort financií spolu s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI) aj Slovenskou poštou zároveň priebežne rieši jednotlivé reklamácie, napríklad v prípade zle uvedenej adresy, nesprávneho mena, neposlaného poukazu alebo ak bol adresát nezastihnutý.

V prípade pochybností alebo potreby overenia si, či bol poukaz už odoslaný, je možné kontaktovať call centrum finančnej správy na čísle 048/43 17 222 (voľba č. 8). Ak je potrebné opraviť alebo doplniť údaje o očkovaní, dá sa tak urobiť jedine cez NCZI.