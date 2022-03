Košice nutne potrebujú pomoc štátu, nápor utečencov už nezvládajú

„Aj keď robíme všetko iba s dobrovoľníkmi a bez akejkoľvek pomoci štátu, už nebudeme vedieť iba s nimi zvládnuť túto situáciu. Utečenci prichádzajú každý deň do Košíc stále vo vyššom počte. Sú to tisíce ľudí. Stávame sa akýmsi lievikom pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc. Cez Košice ich prešli už desiatky tisíc. Pre väčšinu sme iba prestupnou stanicou, ale aj títo ľudia potrebujú pomoc. Chceme sa o nich postarať, ale kapacitne to už nezvládame,“ povedal primátor mesta Jaroslav Polaček na utorkovom večernom brífingu pred železničnou stanicou.

Pri železničnej stanici zriadilo mesto hotspot na letnom kúpalisku Červená hviezda zhruba pre 400 ľudí. Ale to už fakt nestačí. „Dnes popoludní sme sa len neoficiálne dozvedeli, že k nám prídu z Čiernej nad Tisou dva vlaky. Nikto nám nič oficiálne nepovedal. Nevieme, koľko ľudí vôbec príde. Nevieme tak pripraviť našich ľudí či ubytovanie. Je to nefér, aby samospráva riešila tieto veci bez toho, aby mala konkrétne informácie,“ vysvetľuje primátor, ktorý dodáva, že ani na krízových štáboch sa od nikoho nič nevie dozvedieť.

Samospráva nemá kompetencie v zmysle zákona v tomto mimoriadnom stave pomáhať. Je to úloha štátu. Samosprávy síce túto úlohu prevzali, ale nemajú na výkon takej činnosti krytie.

„Rozumiem tým, ktorí v našich mestách bývajú, že sa im nepáči, aby šli mestské financie na tento účel. Mesto dodnes nemá zaplatené prostriedky za covid. Nemáme vysporiadané účty za krízu a dnes čelíme novým problémom. Štát nám neposkytol žiadne ubytovacie kapacity, hoci tu má školy. Pred 11 dňami sme požiadali okresný krízový štáb, aby nám zabezpečili postele do našich telocviční. Nič sa nestalo, nič neprišlo. Hoci nám to bolo sľúbené, že mesto dostane tisíc a kraj ďalších tisíc ležadiel a ostatné potrebné veci. Požiadal som aspoň o 20 vojakov, ktorí by nám tu pomohli. Nemôžeme takto fungovať. Potrebujeme rozhodnutia a nielen sľuby. Až na základe pokynov môžeme ďalej pomáhať,“ dôvodí primátor svoje rozhorčenie.

Primátor ubezpečil Košičanov, že z rozpočtu mesta nebude pomáhať utečencom. Vyzval kompetentných, aby z Bratislavy nevideli iba hraničné priechody, ale začali si všímať aj Košice, cez ktoré prejdú v najbližšej budúcnosti desaťtisíce ľudí. „Prosím kompetentných, aby prišli a začali situáciu riešiť. Nie je to útok z mojej strany, ale prosba. Vojna sa nekončí pri hraniciach,“ dodal na záver Polaček.