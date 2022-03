V Mokradi rastie stanové mestečko, stavajú ho Česi so Slovákmi

Komplex dvadsiatich vyhrievaných stanov so zabezpečenou stravou a sociálnym vybavením je primárne určený pre ukrajinské matky a deti, ako dočasné útočisko do času zabezpečenia permanentného ubytovania, informovalo slovenské ministerstvo obrany.

Stanový tábor s kapacitou do štyristo osôb by mal byť pripravený do soboty 12. marca. Na jeho výstavbe sa podieľajú príslušníci 52. výsadkového práporu Síl pre špeciálne operácie Ozbrojených síl SR a vojaci Armády ČR.

Podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) budú najskôr využívané kapacity jednotlivých rezortov. Stanové mestečko bude pripravené pre prípad, že sa iné pripravené kapacity naplnia. Do Mokrade by odídencov mali od hraníc privážať autobusy, ktoré zabezpečí armáda.

Fungovanie stanov zabezpečí pätnásť príslušníkov Armády ČR. V týchto chvíľach sa predpokladá, že stany budú v prevádzke najbližších tridsať dní. Ich ďalšie fungovanie sa prehodnotí na základe aktuálnej situácie a požiadaviek.