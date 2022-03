Naď Dankovi: Robíte hanbu strane, lebo ste jej predsedom

O týždeň neskôr sa stretol minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) s bývalým predsedom Národnej rady Andrejom Dankom (SNS). Naď tvrdí, že v spravodajských službách sa po minulej vláde intenzívne upratuje. Výsledky by mali byť známe čoskoro.

V relácii Na hrane televízie JOJ sa stretli dvaja oponenti – šéf rezortu obrany a šéf mimoparlamentnej strany. Minulotýždňový duel sa nekonal, pretože minister Naď bol chorý.

Podľa moderátorky bol pôvodne do duelu s Naďom pozvaný zástupca Smeru. Televízia však odmietla ponuku, aby opozičnú stranu zastupoval poslanec Ľuboš Blaha, pretože „kraľuje konšpirátorom“.

Podľa Danka si má Slovensko zachovať strategickú pozíciu a nepridávať sa v konflikte Rusko – Ukrajina na žiadnu stranu. „Odsudzujem konflikt a násilie. Podporujem mierové rokovania, ale nemali by sme byť vtiahnutý do konfliktu ktoroukoľvek stranou,“ vyhlásil predseda SNS.

Minister obrany Jaroslav Naď povedal, že ešte nepočul Danka použiť ešte ani jeden pravdivý výrok a preto dáva šéfovi národniarov za pravdu, že „pravda je prvou obeťou vo vojne“.

Naď vyzval Danka, aby zavolal ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi a vybavil, aby Rusi prestali zabíjať deti a civilistov na Ukrajine, ničiť nemocnice. Danko vyhlásil, že humanitárne pomáhať Ukrajine je správne.

Oponenti na seba viackrát slovne zaútočili. Kým Danko pripomínal bombardovanie Belehradu a spory o Krym, Naď mu zasa vyčítal, že sa nevyzná v zahraničnej ani obrannej politike.

„Počas vlády, počas ktorej bol predsedom Národnej rady pán Danko, mal v rukách aj vojenské spravodajstvo. SIS a vojenské spravodajstvo vo svojich správach upozorňovali, aké naratívy používa Rusko, aby zmenilo stratégiu na Slovensku. Ochraňoval Rusov. Prečo to robil? To vie on sám najlepšie,“ nekládol si Naď servítku pred ústa.

„Vždy som bojoval za Slovákov. A dnes hovorím pánovi Naďovi: učte sa od Orbána,“ radil Danko politickému oponentovi. Podľa neho by Slovensko nemalo posielať zbrane Ukrajincom.

Naď povedal, že „majú množstvo spravodajských informácií“ o vplyvovej vojne na Slovensku. Tvrdí, že sú aj informácie, že „prúdia peniaze z ruskej strany do alternatívnych médií“. Danka zasa tvrdí, že „do priebehu politiku zasahujú iné politické sily“. To podľa neho trvá od čias, keď sa stala prezidentkou Zuzana Čaputová.

„Dnes len plníte povinnosti,“ povedal Danko Naďovi s tým, že veľmi rýchlo obstaráva vojenskú techniku. „Čím dlhšie sa Ukrajina udrží, tým lepšie. Vy sa neviete vyrovnať s tým, že Putin je vrah,“ povedal zasa Naď Dankovi. Minister mimoparlamentnému politikovi vysvetľoval, že Ukrajina má právo na zbrane, keďže krajinu napadlo Rusko.

Neskôr Danko vyzval Naďa, aby nenapádal najstaršiu politickú stranu na Slovensku. „Vy ste ju urazili, lebo ste jej predsedom,“ odvrkol mu minister.

Podľa Naďa by spojenecká vojská mohli prísť na Slovensko do dvoch týždňov. Podmienkou je, aby ich prítomnosť na Slovensku schválili poslanci, schôdza sa začína v utorok na budúci týždeň.

Minister pripomenul, že konflikt je „celkom blízko našich hraníc“. „Môže sa stať omyl, môže munícia vybuchnúť aj na našom území. Alebo tu bude ruská výsadka, pritom nebudú ani nevieť, kde sú,“ vysvetľoval Naď nutnosť prítomnosti predsunutých vojsk na hranici s Ukrajinou. Argumentoval, že už došlo k raketovému útoku blízko poľských hraníc.

Naď ďalej povedal, že sa „upratuje“ v bezpečnostných zložkách „veľmi intenzívne už od výmeny vlády“. „Naozaj vojenské spravodajstvo, SIS, aj policajný zbor si robia svoju robotu veľmi dobre a predpokladám, že čoskoro budú konkrétne výsledky známe verejnosti,“ podotkol minister s tým, že „nebude konkrétnejší“.