Na pasy sa v Bratislavskom kraji čaká 3 až 4 hodiny

V súvislosti so situáciou na Ukrajine polícia naďalej eviduje nárast záujemcov o cestovné doklady.

Na oddeleniach v Bratislavskom kraji sa čaká na vybavenie dokladov tri až štyri hodiny. Najväčší nápor eviduje polícia v Klientskom centre na Tomášikovej ulici v Bratislave. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.

„Čakacie lehoty sú na jednotlivých oddeleniach dokladov v Bratislavskom kraji individuálne. Pracovníci oddelenia dokladov vybavujú žiadateľov o vydanie dokladov priebežne počas stránkových hodín. Čakacie lehoty na vybavenie cestovného dokladu sa pohybujú v intervale troch až štyroch hodín,“ skonštatovala hovorkyňa.

Zvýšený záujem o cestovné pasy zaznamenala polícia od začiatku vojny na Ukrajine. Ľudia mali záujem hlavne o cestovné pasy pre deti, a to najmä v urýchlenej lehote do dvoch a do desiatich pracovných dní. Ministerstvo vnútra SR v tejto súvislosti vyzvalo ľudí, aby nepodliehali panike.