Pellegrini sa chce pýtať Hegera, ako bude riešiť problémy vyvolané vojnou

VIDEO: Pellegrini vyzýva Hegera: Príďte do parlamentu.

„Prosím, ako zodpovedný predseda vlády, ak sa ním tak cítite, nenúťte opozíciu zvolávať mimoriadne schôdze, ktoré v parlamente aj tak neodsúhlasíte. Ak máte v sebe odvahu a česť, spojte sa, prosím, s predsedom Národnej rady, aby na úvod nadchádzajúcej schôdze Národnej rady bol do programu vložený bod Aktuálne informácie vlády Slovenskej republiky,“ vyhlásil bývalý premiér Peter Pellegrini (nez., Hlas).

Je presvedčený, že Heger by mal poslancom a verejnosti vysvetliť, ako mieni vláda zvládať súčasnú situáciu. „S akým výhľadom pracuje, čo treba urobiť, aby dopady na slovenský národ, ľudí a firmy bol čo najnižší. Pán premiér, ak chcete byť normálnym lídrom tejto krajiny, je vašou povinnosťou prísť do parlamentu a povedať, že viete, čo máte robiť a čo robiť budete. Ak to nespravíte, prehĺbite nedôveru vo vlastnú vládu a prehĺbite pocit, že vláda nevie, čo má robiť a tak prispejete k tomu, že sa nálada spoločnosti zvrhne na nespokojnosť. Žiadam vás, pán premiér, aby ste v utorok do parlamentu prišli. Ak tak nespravíte, ukážete svoju slabosť a totálnu neschopnosť riadiť v tejto ťažkej situáciu Slovenskú republiku,“ dodal bývalý premiér na adresu súčasného predsedu vlády.

Začiatok marcovej schôdze je naplánovaný na utorok. Okrem iného by sa poslanci mali zaoberať súhlasom s príchodom spojeneckých vojsk. V utorok chce opozícia na mimoriadnej schôdzi hovoriť o ekonomických dopadoch vojny na Ukrajine.

„Je pekné, že premiér na summite európskych lídrov predstavil plán obnovy Ukrajiny, ale prioritou vlády musia byť ľudia na Slovensku. Čelíme dnes obrovským problémom v podobe straty pocitu bezpečia, nevídaného zdražovania a obrovskej vlny utečencov. Predseda vlády by mal v tejto situácii sám cítiť, že slovenskí občania potrebujú ubezpečiť, že vláda je na prichádzajúcu krízu pripravená a vie, ako ľuďom pomôcť,“ povedal Pellegrini.

Za kľúčové oblasti Hlas považuje bezpečnosť a územnú celistvosť Slovenskej republiky, zvládnutie utečeneckej vlny, pomoc ľuďom pri drastickom zdražovaní, zabezpečenie dostatku potravín a energií a udržanie akcieschopnosti zdravotníctva.