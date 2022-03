Okamžité odpojenie sa od ruského plynu je hazard. Heger ho presadzuje

„Osem rokov sme nič neurobili, je to trestuhodné,“ povedal v podcaste Marián Repa na margo znižovania závislosti Slovenska a EÚ od ruského plynu.

Vojna na Ukrajine naberá na obrátkach. Zatiaľ čo Rusko začína pociťovať dopad sankcií Európskej únie a sveta, a nazýva ich šokom a ekonomickou vojnou, únia vrátane Slovenska sa obáva odvety. A tá môže prísť nečakane, ale zdrvujúcou silou. Ak ruský prezident Vladimír Putin otočí kohútiky na dodávky plynu a ropy opačným smerom. Optimisti to vylučujú. Hovoria, že Putin to neurobí, lebo potrebuje peniaze za energie. Obzvlášť v čase, keď vedie ničivú vojnu proti Ukrajine.

Na stole neformálneho samitu vo Versailles boli dve riešenia. Jedno je radikálne, a volá po okamžitom odpojení sa únie od ruského plynu. Druhé je racionálnejšie, a síce, odpojenie áno, ale postupné a pritom rýchle. Slovensko patrí do prvej skupiny. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) sa prekvapujúco pridal k pobaltským štátom, a „vie si predstaviť odpojenie od dodávok.“ Je to reálne?

„Slovensko prišlo s postojmi, ktoré logicky vyvolávajú otázku, či máme byť až takí radikálni,“ povedal v podcaste Počúvajte pravdu komentátor Andrej Matišák.

Na vlastnú otázku si dal aj odpoveď: „Je dobré klásť si otázky, ktoré boli pre nás nepredstaviteľné.“ Diskusiu lídrov vo francúzskom Versailles označil za „nácvik“ situácie, ak by sa ruský prezident Putin sám rozhodol našu dilemu vyriešiť tým, že sám zastaví tok ruského plynu do únie.

Opatrnosť a „chladnú hlavu“ odporučil v podcaste komentátor denníka Pravda Marián Repa. „Je dobré, že Európa chce znížiť závislosť od Ruska, ale nedá sa to urobiť z večera do rána,“ konštatoval. Podľa neho únia a Slovensko vnímali problém závislosti od ruského plynu od anexie Ruska na Krym. „Trestuhodne sme premrhali osem rokov, a všetko sa nám vrátilo,“ dodal. Neskrýva, že radikálne riešenia sú neprijateľné pre Slovensko, a spôsobili by kolaps ekonomiky. Skutočnosť, že ich vo Francúzsku presadzuje premiér Eduard Heger vníma ako zdroj ďalšieho konfliktu vo vnútri koalície. Rovnako predpovedal v podcaste aj napätie vo vnútri EÚ, ktorá bola doteraz v témach okolo vojny na Ukrajine jednotná.

