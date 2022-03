Sulík v Ide o pravdu: Skôr než hrdinsky odpojíme ruský plyn, uvažujme. Čo potom?

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Richarda Sulíka v relácii Ide o pravdu.

Hrozba zastavenia ruských dodávok ropy a plynu núti Európsku úniu urýchlene konať. Na samite vo francúzskom Versailles sa členské štáty dohodli, že odchod od strategických komodít z Ruska zrýchlia. Konkrétny plán chce Európska komisia predložiť v máji, pričom zmeny sa majú robiť postupne a viacerými spôsobmi. Nezávislosť by mali členské štáty dosiahnuť do roku 2027, a nie až do roku 2030, ako to bolo pôvodne navrhované. Niektoré krajiny chcú situáciu zmeniť radikálne, vzhľadom na agresiu Ruska voči Ukrajine. Po okamžitom odpojení dodávok volá aj slovenský premiér Eduard Heger (OĽaNO).

„Skôr než hrdinsky odpojíme ruský plyn, uvažujme. Čo bude potom,“ reagoval v relácii Ide o pravdu minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Upozornil, že v súčasnosti máme prázdne zásobníky plynu, a v apríli ich musíme začať napĺňať. Podľa neho len tak dokážeme zabezpečiť potreby Slovenska pre ďalšiu sezónu. Nevylúčil, že k okamžitému odpojeniu môže dôjsť:

„Ak sa únia dohodne, a budeme mať zabezpečenú náhradu, mali by sme súhlasiť.“

Upozornil ale, že náhradné zdroje nie je ľahké okamžite používať. Na nové druhy ropy alebo plynu treba prispôsobiť technológie, a úpravy si podľa Sulíka vyžiadajú obrovské finančné investície. Európa sa podľa neho nevyhne ďalšiemu zadlžovaniu.

„Keď bolo dobre v rokoch 2017 až 2019, tak sa nič v tejto súvislosti nespravilo, a nič neurobila ani vtedajšia slovenská vláda,“ konštatoval minister hospodárstva.

Ktoré spôsoby znižovania nezávislosti na ruských energiách si zvolí Hegerova vláda? Únia navrhla niekoľko. „To poviem až po dohode v koalícií,“ odpovedal Richard Sulík.

V relácii uviedol, že súčasná napätá situácia v súvislosti s konfliktom na Ukrajine zomkla EÚ, a spojila aj koalíciu a krajinu. Pripustil, že prílev utečencov z Ukrajiny vytvára tlak na štátny rozpočet. „Nebudem prekvapený, ak minister financií Igor Matovič príde s návrhom dodatku k schválenému rozpočtu,“ dodal.

Prečo minister Sulík odmieta okamžité zastavenie dodávok ropy a plynu, na rozdiel od premiéra Hegera? Mala by únia dostatok skvapalneného plynu z USA? Zvláda štát nápor utečencov z Ukrajiny? Dohodla sa koalícia na schválení súdnej mapy? Pozrite si reláciu Ide o pravdu s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom, predsedom strany SaS.