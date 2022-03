Prieskum: Aký je koaličný potenciál extrémistov?

Hoci lídra ĽS NS Mariana Kotlebu čaká už zakrátko súd, ktorý ho môže pre podporu extrémizmu poslať natvrdo do väzenia, v parlamente zostanú jeho poslanci. Jeho strana sa po parlamentných voľbách rozštiepila, kým kotlebovcom sa nie veľmi darí v prieskumoch, nový subjekt má šancu, že sa dostane do Národnej strany.

Ako vyplýva z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza, až 80 percentám opýtaných prekáža možná účasť ĽS NS vo vláde. Problém s tým nemá päť percent populácie.

Najjednoznačnejšiu odpoveď majú sympatizanti mimoparlamentného Progresívneho Slovenska. Presne sto percent z nich totiž je proti spolupráci s extrémistickou ĽS NS.

Veľmi malá časť voličov koaličných strán si však vie takú spoluprácu predstaviť. V SaS sú to dve percentá sympatizantov (98 proti), v OĽaNO (92 proti) a Sme rodina (92 proti) po šesť percent. Medzi priaznivcami opozičnej strany Smer by kotlebovci neprekážali 19 percentám (75 percent proti), medzi sympatizantmi strany Hlas osem percent (proti 90 percent).

Najväčšiu podporu má ĽS NS medzi možnými voličmi strany Republika, ktorá vznikla odštiepením práve od kotlebovcov. Z nich by až 70 percentám neprekážala účasť ĽS NS vo vláde, pätina zasa hovorí nie. Zo sympatizantov mimoparlamentného KDH by účasť kotlebovcov vo vláde prekážala štyrom percentám (91 percent je proti).

Kým ĽS NS by sa podľa meraní voličských preferencií nedostala do parlamentu, Republika, ktorá vznikla po rozkole v strane, by mala šancu na to, aby poslala svojich zástupcov do zákonodarného zboru. Vo vláde by neprekážala takmer pätine Slovákov – 24 percent uviedlo, že by rozhodne a skôr súhlasili so zástupcom Republiky v kabinete. Nie však hovorí 67 percent opýtaných.

Z pohľadu politických preferencií najviac by účasť Republiky vo vláde prekážala voličom progresívcov – až 94 percentám (súhlasili by tri percentá). Z koaličných strán vyjadrili najväčší odpor sympatizanti SaS – 93 percent je proti (päť percent za), potom OĽaNO – 92 percent (šesť za), a nakoniec Sme rodina – 80 percent (15 za).

Spomedzi priaznivcov strany Hlas by prekážali zástupcovia Republiky vo vláde 71 percentám (22 za). Smer už pripustil, že by vedel spolupracovať s Republikou, takže s jej účasťou vo vláde by nesúhlasilo 52 percent (43 za).

Ani priaznivcom KDH sa nepozdáva účasť tohto subjektu vo vládnom kabinete, pretože 86 percent jeho priaznivcov je proti (11 za).

Ak by to bolo na sympatizantoch ĽS NS, 41 percent je proti účasti Republiky vo vláde (54 za). Prieskum sa uskutočnil od 22. februára do 1. marca 2022, odpovedalo 1 003 respondentov.