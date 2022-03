Počas týždňa jar nečakajte. Teploty vystrelia - a na konci zase spadnú

VIDEO: Pozrite si predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom na ďalší marcový týždeň.

Zima akoby nechcela odísť. Jemné príznaky jari však prídu o niekoľko dní. Stále však nepôjde o definitívu – dávka chladného vzduchu sa ešte určite vráti.

Studené počasie v týchto dňoch sprevádzal aj ľadový vietor, ktorý to celé ešte „okorenil“. Nočné a ranné teploty klesali hlboko pod nulu. Ráno 8. marca namerali v Dudinciach –10,2 stupňa. Blížilo sa to k rekordu z roku 2006, keď tam v rovnaký deň mali –10,6 stupňa. Na takéto nízke hodnoty má vplyv aktuálne sucho a jasné noci. Cez deň, aj vďaka slnečnému počasiu, sa zase ortuť mohla šplhať pomerne vysoko. V Dudinciach dosiahli maximálne teploty v niektorých dňoch dvojciferné čísla.

Momentálne podmienky určite nie sú štandardné. „Tešiť nás ale môže stále sa predlžujúci slnečný svit. Jeho význam teraz bude rásť, lebo už čoskoro tu máme jarnú rovnodennosť. Blížime sa k štádiu dlhších dní – v podmienkach bez oblačnosti to zohráva svoju úlohu pri otepľovaní,“ pripomenul klimatológ zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavel Faško. Zároveň pokračoval, že je sucho, ktoré každým dňom cítiť ešte viac.

„Veľmi negatívne to zvýrazňuje vietor. Skromné zásoby vlahy sú, no fúkanie spôsobuje výpar a krajina sa vysušuje. V tomto období, keď sa seje a zakladá budúca úroda, to nie je priaznivé,“ poznamenal. Minimum zrážok mali napríklad na bratislavskom letisku, kde ich od 18. februára spadlo len 2,9 mm. „Priťažujúce je, že tieto hodnoty tam boli nízke aj v takmer polročnom predchádzajúcom období. To znamená, že od 17. septembra do súčasnosti zaznamenali iba 179 mm zrážok,“ priblížil klimatológ.

Napriek všetkému je sneh v stredných a vysokých horských polohách už niekoľko týždňov stabilný. Lomnický štít hlásil vo štvrtok ráno 295, Chopok 251 a Štrbské Pleso 108 cm bielej pokrývky. Tatranská Javorina mala 55, Oravská Lesná 50 a Telgárt 21 cm. V nižších polohách východného Slovenska v ostatných dňoch tiež nasnežilo.

„Pôjde ale len o dočasnú záležitosť. Podolínec nameral 6, Medzilaborce 2, Prešov a Švedlár 1 cm. Symbolický poprašok sa objavil v Poprade, Gánovciach a tiež v Liesku na severnej Orave,“ objasnil Faško.

V nasledujúcich dňoch bude naďalej nepríjemne fúkať. Nepôjde síce o nebezpečný, no zato o stále chladný vietor. V pondelok sa začne trošku otepľovať. Niekde sa hodnoty cez deň priblížia k +14 stupňom, ale noci budú studené.

Podľa neho však hrejivé dni nepotrvajú príliš dlho. „Musíme počítať s tým, že nejaká dávka chladného vzduchu sa nám ešte počas tejto jari ujde. Preto si treba užiť to krátke prerušenie,“ mieni. Vzápätí upozornil, že ak pôjde niekto do hôr, kde je stále veľa snehu, mal by si dávať pozor na previsy. Práve v tomto období tam hrozí prepadnutie – na hrebeni Nízkych Tatier sa to stalo už niekoľkokrát.