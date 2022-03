Saková nepodporila prítomnosť vojakov NATO na území Slovenska

Pripomenul pritom, že pred šiestimi dňami predseda strany Hlas Peter Pellegrini verejne ohlásil, že jeho poslanci podporia prítomnosť vojakov NATO na území SR. Grendel dodal, že s prítomnosťou vojakov musí súhlasiť NR SR a koalícia má na takéto hlasovanie pohodlnú väčšinu. Podporenie predsunutej prítomnosti NATO na Slovensku by však Grendel považoval za zaujímavé gesto, ktoré v niečom odlíši Hlas od zvyšku opozície.

„Neprešiel ani týždeň, odkedy Pellegrini oznámil, že podporí prítomnosť vojsk NATO na našom území a Denisa Saková dnes tento návrh na výbore nepodporila. Čerstvé ankety prichádzajú do centrály Hlasu asi až o 12:00, a preto to radšej opäť zahrali na obe strany,“ napísalo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) vo svojom profile na sociálnej sieti. Podľa OĽaNO Pellegrini bojuje proti partnerstvu Slovenska s NATO tak, že ho nepodporuje.

Strana Hlas zdôraznila, že nemení svoj postoj a pri hlasovaní v Národnej rade Slovenskej republiky podporí prítomnosť jednotiek a obranných systémov NATO na slovenskom území.

„Hlas nikdy nespochybňoval členstvo Slovenska v Aliancii, ani záväzky, ktoré nám z toho vyplývajú. Prítomnosť vojakov NATO a ich technického vybavenia považuje Hlas v súčasnej mimoriadne napätej situácii za potrebnú pre bezpečnosť a územnú celistvosť Slovenskej republiky. Postoj poslankyne Denisy Sakovej na rokovaní brannobezpečnos­tného výboru Národnej rady bol individuálnym nedorozumením a je pripravená v pléne hlasovať za spolu s ostatnými poslancami Hlasu,“ skonštatovala strana v stanovisku, ktoré poskytla hovorkyňa Hlas Patrícia Medveď Macíková.

Čítajte viac Vláda odsúhlasila prítomnosť vojakov NATO na území Slovenska

Vláda 9. marca odsúhlasila prítomnosť zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území Slovenskej republiky. Na Slovensku by malo pôsobiť 2 100 vojakov členských krajín NATO a prichádzať by mali začať od 15. marca 2022.

Podľa schváleného materiálu by malo na Slovensko prísť do 600 vojakov z Českej republiky, do 200 vojakov z Holandska, do 100 vojakov z Poľskej republiky, do 100 vojakov Slovinskej republiky, do 400 vojakov zo Spojených štátov amerických a do 700 vojakov z Nemecka. Vojaci NATO budú prednostne využívať priestory v správe Ministerstva obrany SR s možnosťou pôsobenia na celom území Slovenskej republiky.