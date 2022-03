Reportér z Pentagonu: Je prekvapujúce, že minister obrany USA príde na Slovensko až teraz

Začnem detailom, o ktorom asi neviete. Slovensko vstúpilo do NATO v roku 2004, ale ešte nikdy ho nenavštívil americký minister obrany. Austin bude prvým šéfom Pentagonu, ktorý odvtedy na Slovensko zavíta. Prekvapuje vás to?

Musím povedať, že áno. Očakával by som, že aspoň jeden minister obrany na Slovensku od roku 2004 bol. Vieme, ako fungujú takéto cesty. Často šéf Pentagonu príde niekde na nejaké stretnutie či konferenciu. A k tomu si pridá niekoľko rýchlych návštev. Ak je napríklad minister obrany na Blízkom východe, vždy sa zastaví v Bahrajne a Kuvajte. Naozaj som teda prekvapený, že od roku 2004 na Slovensku nebol ani jeden šéf Pentagonu. Ale asi to aj o niečom svedčí.

O čom?

Slovensko vstúpilo do NATO vo chvíli, keď sa aliancia sústreďovala najmä na vojnu proti terorizmu. Do roku 2014 (vtedy Rusko anektovalo Krym a začalo vojnu na východnej Ukrajine, pozn. red.) nebola obrana územia členských krajín prioritou. Potom sa zase pozornosť zamerala viac na štáty na takpovediac frontovej línii, teda na Pobaltie a Poľsko, ale aj na vzťahy s veľkými spojencami, ako sú Francúzsko a Nemecko.

Keď Joe Biden vyhral v roku 2020 voľby, rozprávali sme sa, kto by sa mohol stať ministrom obrany. Favoritkou bola Mich·le Flournoyová, ale nakoniec nastúpil do Pentagonu Austin. Ako zvláda pozíciu ministra? Má blízko k prezidentovi Bidenovi?

Austinova nominácia prišla ako blesk z jasného neba. Prezident Biden funguje tak, že si vytvoril kruh najbližších spolupracovníkov, ktorých počúva. Samozrejme, každý šéf Bieleho domu mal okolo skupinu svojich ľudí. Ale v prípade Bidena je to ešte výraznejšie. Austin nepatrí do najužšieho kruhu spolupracovníkov vládcu Oválnej pracovne. Ako som povedal, jeho nominácia na ministra mnohých ľudí vrátane mňa prekvapila. Dá sa však povedať, že Austin je v druhom najužšom kruhu prezidentových ľudí. Kreslo šéfa Pentagonu získal najmä z dvoch dôvodov.

Akých?

Dobre sa poznal s Bidenovým synom Beauom, ktorý slúžil v ozbrojených silách a zomrel v roku 2015. Prezident svojho zosnulého syna vždy spomína v prípade veľkých prejavov. Beau mal na otca veľký vplyv. Okrem to Biden a Austin spolupracovali od roku 2011. Vtedy bol súčasný šéf Bieleho domu viceprezidentom Baracka Obamu a presadzoval stiahnutie vojakov z Afganistanu. Biden sa už pred nástupom do Oválnej pracovne netajil tým, že chce túto myšlienku dokončiť. Je očividné, že prezident si Austina vybral ako ministra obrany aj preto, lebo vedel, že s ním nebude musieť bojovať, keď oznámi odchod z Afganistanu.

Lenže práve za to, ako stiahnutie vojakov nakoniec vyzeralo, Biden a Austin čelili a čelia kritike.

Bola to úplná nočná mora. Biden však Austinovi dôveruje. Mnoho ľudí si myslelo, že Biely dom po odchode z Afganistanu obetuje ministra obrany. Ale nestalo sa to. Vyzerá to tak, že Austin má zaistenú prácu aj po jednej z najväčších politicko-vojenských katastrof posledných desaťročí. Možno je to dané do istej miery tým, že sa veľmi nerozpráva s novinármi. Bolo to zjavné, už keď Austin v rokoch 2013 až 2016 šéfoval Centrálnemu veleniu amerických ozbrojených síl. S médiami veľmi nekomunikuje ani počas zahraničných ciest. Keď sme boli v jednom lietadle, ja a moji kolegovia sme ho takmer nevideli. Austin sa vyhýba pozornosti. Ale myslím si, že jeho vplyv mnohí ľudia podceňujú. Austin ho má aj preto, lebo Biden nie je úplne nadšený generálom Markom Milleyom, ktorý je šéfom Zboru náčelníkov štábov (najvyššia funkcia v rámci amerických ozbrojených síl, pozn. red.). Ten sa počas vlády prezidenta Donalda Trumpa zaplietol do viacerých politicky citlivých vecí. Okrem toho bol Milley jednoznačne proti odchodu z Afganistanu. Vraj pred Bidenom predniesol emotívny prejav, že je to zrada Afgancov. V americkom systéme sú však predstavitelia ozbrojených síl na to, aby civilnej vláde iba radili, a tá potom prijíma rozhodnutia. Hoci to tak nie je vždy. Niektorí vojaci radi používajú hviezdičky na výložkách a medaily, aby ohúrili civilistov a zatlačili na nich.

Riešime vojnu Ruska na Ukrajine, na Slovensko majú prísť v rámci Aktivity posilnenej ostražitosti alianční vojaci. S čím zavíta do Bratislavy Austin?

Predpokladám, že sa zameria na posilňovanie jednoty, s tým, že povie, že spoločne čelíme najväčšej výzve od konca studenej vojny. A všetci musíme byť na jednej lodi. Určite Austin zdôrazní aj niečo podobné ako prezident Biden, že ak ste členom NATO a Rusko vás napadne, USA vás budú brániť. Ale pripomenie tiež, že všetky krajiny musia spolupracovať na sankciách proti Moskve a je potrebné, aby viac investovali do obrany.

Slovensko kúpilo americké vrtuľníky Black Hawk a stíhačky F-16.

Som si istý, že Austin to spomenie.