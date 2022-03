Šándor: Špióni mohli ohroziť dodávky zbraní pre Ukrajinu

Ak Slovensko dodáva Ukrajine muníciu a zbrane, je to dôležité. Navyše, ak by boli Rusi schopní zistiť, akým transportom materiál pôjde a kadiaľ pôjde, bolo by to pre Rusov veľmi cenné, upozorňuje bezpečnostný analytik a bývalý náčelník českej Vojenskej spravodajskej služby Andor Šándor.

Slovenská polícia zadržala viacero osôb z bezpečnostných zložiek v súvislosti s údajnou špionážou. Mal to byť príslušník Slovenskej informačnej služby (SIS) ako aj príslušník ministerstva obrany. Čo mohli pre Rusko robiť?

Nepochybne Slovensko ani jeho armáda nepredstavuje pre Ruskú federáciu žiadnu hrozbu. Nemyslím to vôbec pejoratívne, ale ten váhový rozdiel je zreteľný. Pokiaľ ide o informácie od Severoatlantickej aliancie, tie môžu byť pre Rusko zaujímavé. Mohli ich získavať prostredníctvom dôstojníka ministerstva obrany. Neviem, do akej zložky bol zaradený. Ak išlo o človeka s hodnosťou plukovník, čo nie je až taká nízka hodnosť a tomu by zodpovedala aj príslušná funkcia. Čo sa týka príslušníka SIS, ten mohol riešiť nejaké operácie proti Rusku. Tých možností je, samozrejme, veľa. Z mojich skúsenosti s ruskými tajnými službami, často sa vôbec neboli schopní pretransformovať z minulého systému Varšavskej zmluvy. Niekedy sú ich aktivity dosť schematické. Občas niekoho zo zaujímavej oblasti získajú na spoluprácu, ale tie informácie, ktoré im poskytuje, nemusia byť pre Rusov vôbec také cenné. Aj preto, ako som povedal, Slovensko nepredstavuje pre Rusko žiadnu hrozbu.

Nemohli by byť pre Rusov dôležité napríklad aj informácie o vojenskej pomoci pre Ukrajinu a druhoch dodávaného materiálu?

Ak Slovensko dodáva Ukrajine muníciu a zbrane, je to dôležité. Navyše, ak by boli Rusi schopní zistiť, akým transportom materiál pôjde a kadiaľ pôjde, bolo by to pre nich veľmi cenné. Rusko ohlásilo, že transporty zbraní pre ukrajinskú armádu, či už železničné, cestné, alebo letecké, budú to považovať za legitímny cieľ svojej vojenskej operácie a mohlo by sa stať, že na nich zaútočí. Zamedziť Ukrajine v prístupe k zbraniam a munícii je jedna z rozhodujúcich vecí, ktoré určia, ako dlho môžu Ukrajinci Rusom odolávať.