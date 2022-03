Bödör a Makó na stretli na jednom súde. Kučerka sa dozvie rozsudok vo štvrtok

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) žaluje Kučerku z dvoch skutkov – zločinu prijímania úplatku a obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku v spolupáchateľstve. Konkrétne mal zobrať 25-tisíc eur od nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra prostredníctvom bývalého šéfa Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernarda Slobodníka za to, že pomôže synovcovi exministra hospodárstva Petra Žigu. Za vinu sa mu kladie aj to, že zobral úplatok 200-tisíc eur od bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa.

VIDEO: Súd s Kučerkom. Hovorí kajúcnik Makó, obhajca aj prokurátor.

Bödör prišiel na pondelňajšie pojednávanie aj so svojím advokátom Marekom Parom. Samosudca Ján Hrubala vysvetlil, že jeho výpoveď súvisí so stretnutím v hoteli Aston, kde malo byť obžalovanému na jar 2016 odovzdaných 25-tisíc eur. „Využívam právo nevypovedať, nakoľko som v tejto veci aj obvinený,“ povedal Bödör. Vzápätí urobil krátke vyhlásenie. „Skutok sa nikdy nestal, je to vykonštruované,“ podotkol. Krátko nato zo súdnej siene odišiel.

Para uviedol, že sa snažia zabezpečiť dôkazy zvukovej nahrávky, ktoré majú preukazovať manipuláciu trestných stíhaní. Tá mala byť na strane príslušníkov NAKA, ale aj prokurátorov ÚŠP. Pripomenul, že už o niekoľko dní má Najvyšší súd rozhodovať o Bödörovej väzbe v kauze Valčeky, v rámci ktorej prišiel teraz vypovedať na súd s Kučerkom.

„V piatok má o nás rozhodovať práve sudca (Juraj Kliment, pozn. redakcie), ktorý je príbuzný jedného z prokurátorov (Ondrej Repa), ktorého sa nahrávky majú týkať,“ povedal Para. Upozornil na priamu zaangažovanosť príbuznej osoby tohto prokurátora, ktorý podľa neho môže voči nim konať či už z pomsty, alebo sa snažiť nepustiť ich k dôkazom. „Ktoré nás vyviňujú, ale jeho synovca môžu poškodiť. Z tohto dôvodu sme doslova nútení odmietať vypovedať,“ doplnil Para.

Do súdnej siene potom vošiel Makó. Objasnil, že s Kučerkom sa pozná od roku 2015. Zoznámil ich bývalý šéf finančnej polície Bernard Slobodník. S obidvomi mal priateľský vzťah. Tvrdí, že v roku 2017 odovzdal Kučerkovi čiernu športovú tašku, v ktorej bolo 200-tisíc eur. „S tým, že tak je to dohodnuté s pánom Slobodníkom,“ poznamenal Makó. Pred médiami potom uviedol, že vzhľadom na jeho bezpečnostnú situáciu sa nevyjadrí. „Nehovorím, že mám strach, ale možno niekedy neskôr,“ reagoval. Podčiarkol, že svoje výpovede nemení a sú konzistentné. „To, že v priebehu troch rokov opomeniete nejakú vetu, je normálne,“ dodal.

Obžalovaný reagoval, že je nevinný. „Skutky sa tak, ako sú opísané, neudiali,“ vyhlásil. Predtým, počas vyšetrovania, sa síce priznal, no tvrdí, že sa to stalo pod psychickým nátlakom. Veril, že vďaka tomu s ním prokurátor uzavrie dohodu o vine a treste, pričom dostane len podmienku. „Bol som izolovaný od rodiny. Mal som stavy depresie, beznádeje, pomýšľal som aj na samovraždu. Jediné, čo ma držalo pri živote, boli moje deti a manželka,“ povedal. Okrem iných liekov vraj užíval neurol, takže mal výpadky pamäti. „V zmätenom stave mysle som sa priznal k skutkom, ktoré som nespáchal,“ zopakoval.

Samosudca potom oznámil, že dokazovanie je ukončené. Nasledovali záverečné reči. Prokurátor navrhol Kučerkovi trest 12 rokov väzenia s minimálnym stupňom stráženia a prepadnutie majetku. Obhajoba žiada oslobodenie spod obžaloby v plnom rozsahu. Nato Hrubala pojednávanie odročil na štvrtok s tým, že už len vyhlási rozsudok.

„Nemyslím si, že spôsob prezentácie toho, ako malo dôjsť k neľudskému zaobchádzaniu s obžalovaným, je pre mňa vierohodný. Osoba, ktorá by bola podrobená popísaným praktikám, nátlakom a podobne, by sa musela zachovať inak už v skoršom štádiu trestného konania. Teda najneskôr po prepustení z väzby,“ mieni prokurátor.

Kučerkov advokát Martin Bezák považuje celé prípravné konanie v tejto trestnej veci za nezákonné. „Vady, ktoré som spomenul v záverečnej reči, sú nezhojiteľné. Súd ich svojou činnosťou na hlavnom pojednávaní nevie napraviť. Vyjadrovali sme sa tiež k nesprávnej právnej kvalifikácii toho skutku, ktorá v prvom počiatku trestného stíhania viedla klienta do väzby,“ vraví. Podľa neho je zjavné, že sú závažné pochybnosti o vierohodnosti svedkov, ktorí nevedia odstrániť rozpory vo svojich výpovediach. „Svoje stanoviská menili bez zjavného dôvodu. Boli však prepustení z väzby a poskytli im nejaké benefity,“ dodal.

Úrad špeciálnej prokuratúry sa ohradil

„V prebiehajúcom trestnom konaní vedenom na Špecializovanom trestnom súde voči obžalovanému Ing. M. K. zazneli na hlavnom pojednávaní dňa 11. a 14. 3. 2022 viaceré skutočnosti, ktoré sa týkajú údajnej protiprávnej činnosti prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR. Rešpektujeme právo obhajoby spochybňovať zákonnosť vykonaného dokazovania, avšak aj takáto obrana, resp. výpoveď obvineného a svedka má jasne stanovené zákonné mantinely,“ ohradila sa voči slovám obhajoby špeciálna prokuratúra na sociálnej sieti.

Zdôrazňuje, že jednou z najčastejšie vyskytujúcou sa obranou v trestných konaniach priznávajúcich sa obvinených je, že ich „priznania boli vykonané pod nátlakom alebo pod rôznymi hrozbami (hoci v tomto prípade obvinený spáchanie skutkov nikdy v celom rozsahu nepriznal)“. Úrad špeciálnej prokuratúry tvrdí, že ide o permanentne sa vyskytujúcu obranu obvinených osôb (hoci v tomto prípade smerovala voči všetkým prokurátorom, vyšetrovateľom, ale i operatívnym pracovníkom NAKA a Úrad inšpekčnej služby, ktorí prišli s týmto obvineným do kontaktu). „Vierohodnosť tejto obrany bude v konečnom dôsledku vyhodnocovať súd. Taktiež je faktom, že prokurátori sú povinní ako verejní činitelia zniesť vyššiu mieru kritiky, ale nie sú povinní znášať zo strany obhajoby a ich svedkov rôzne nepravdivé a účelové obvinenia z trestnej činnosti,“ dodáva špeciálna prokuratúra.