Na jeseň by mohli voliť aj ľudia v karanténe

Ľudia s nariadenou karanténou alebo izoláciou pre COVID-19 by mohli voliť v jesenných spojených voľbách do orgánov samosprávnych krajov a samospráv obcí. Vyplýva to z návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania, ktorý Ministerstvo vnútra predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.