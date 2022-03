Lengvarský: Rúšok sa zbavíme možno už o mesiac

Od pondelka sa na Slovensku zrušilo gro protiepidemických opatrení. Už onedlho by sa mohli Slováci zbaviť aj rúšok a respirátorov.

„Pokles hospitalizácii by mohol byť rýchlejší, ale je to podobné ako v iných krajinách. Najviac potešiteľné je, že klesá stále ľudí na pľúcnej ventilácii. Pokiaľ to epidemická situácia dovolí, dáme rúška dole. Možno o mesiac, možno v máji,“ povedal minister v relácii Na telo Plus portálu tvnoviny.sk.

Čítajte viac Pozitivita klesla pod 50 %, pribudlo ale takmer 10-tisíc nakazených

Minister zároveň vyzval k očkovaniu. „Je čas využiť leto na očkovanie. Keď budeme mať očkovanosť na úrovni 75 % – 80 %, tak na jeseň budú miernejšie opatrenia,“ podotkol Lengvarský s tým, že pandemická vlna by už nemala byť v jeseni dramatická.

Ukrajinci sa zamestnajú ľahko

Minister tiež avizoval, že ukrajinskí zdravotníci, ktorí utekajú pred vojnu a majú záujem sa u nás zamestnať, to budú mať ľahké. Minister zatiaľ nemá podrobné informácie, koľko zdravotníckych pracovníkov z Ukrajiny už prejavilo záujem zamestnať sa na Slovensku.

Čítajte viac Na čo všetko má nárok Ukrajinec, ktorý vstúpi na Slovensko? Zamestnať sa môžu tí, čo získali štatút dočasného útočiska

„Odbúravajú sa byrokratické prekážky pre ukrajinských zdravotníkov, ktorí si chcú nájsť prácu na Slovensku. Bol daný štatút pracovníka na odbornej stáži. Pokiaľ majú snahu pracovať, do pracovného pomeru na Slovensku sa zaradia. Chceme im hlavne poskytnúť kvalitnú zdravotnú starostlivosť a potom im ponúkneme možnosť pracovať. Bude to pre nich veľmi jednoduché sa zamestnať,“ povedal v relácii.

Na Slovensku máme v súčasnosti rádovo státisíce pozitívnych ľudí na COVID-19. Preto nie je podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského potrebné testovať prichádzajúcich utečencov z Ukrajiny. „Z epidemického hľadiska by to nemalo žiadny význam,“ konštatoval Lengvarský.