V Prešove strieľal jej syn. Primátorka Turčanová žiada odpustenie

V prípade ako strelec totiž figuruje železničný policajt Martin Turčan, syn prešovskej primátorky Andrey Turčanovej. Podľa dostupných informácií mal po výmene názorov zastreliť kolegu pred bývalou poštou v Prešove a ujsť z miesta činu.

Strelca polícia nakoniec chytila, ale na prípad uvalila informačné embargo. „Môžeme potvrdiť, že policajti podozrivú osobu zadržali,“ stručne informoval prešovský policajný hovorca Daniel Džobanik. Malo sa tak stať ešte pred polnocou v Partizánskej Ľupči, okres Liptovský Mikuláš. Páchateľ mal strelnú ranu v ramene.

Problémy

Viaceré zdroje uvádzajú, že policajt sa v posledných dňoch správal čudne. Okrem jeho správania má inšpekcia preveriť aj to, ako prešiel psychotestmi a či bol spôsobilý držať strelnú zbraň. „Je to čerstvé, stalo sa to len včera (v pondelok – pozn. red.). V noci sme to riešili, nemám zatiaľ k dispozícii všetky potrebné informácie,“ vysvetlil Hamran v utorok.

„Úrad inšpekčnej služby rieši prípad tragickej udalosti v Prešove, pri ktorej došlo k úmrtiu príslušníka PZ. Vzhľadom k závažnosti prípadu a počiatočnej fáze vyšetrovanie nie je možné poskytnúť žiadne iné informácie,“ uviedlo v odpovedi na naše otázky tlačové oddelenie ministerstva vnútra. S otázkami sme oslovili aj tlačové oddelenie Mestského úradu v Prešove. Lenka Šitárová na otázky nereagovali a iba uviedla, že „vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie si právo k informovaniu o prípade vyhradilo Ministerstvo vnútra SR“.

Hľadač porozumenia

Na svojom facebookovom profile sa Martin Turčan charakterizuje ako „večný hľadač lásky, harmónie, porozumenia a pravdy“. Býva v Prakovciach a v roku 2018 absolvoval Policajnú akadémiu v Bratislave. „Ťažko povedať, čo bola tá posledná kvapka v jeho pohári, ktorá to preliala. Povolanie či už hasičov, policajtov alebo aj pracovníkov vo väznici je veľmi stresujúce, nielen pre samotných príslušníkov, ale aj pre ich rodiny. Viem, že sa im psychológovia aj psychiatri určite venujú. Takéto konanie človeka však nevieme predvídať. Ja sama nemôžem diagnostikovať človeka, ktorý nie je môj pacient, ale je to veľká tragédia. Pravdou však je, že človek dokáže svoje pocity veľmi dobre tajiť,“ hovorí košická psychiatrička Danica Caisová.

Psychotesty sú podľa Hamrana pomerne prísne. „Napríklad aj my v špeciálnej jednotke ich robíme cyklicky každý rok. Ak vás vyšetria, môžete prejsť bez problémov, ak nevykazujete žiadne znaky toho, že by mohlo dôjsť ku skratovému konaniu počas výkonu služby, a napriek tomu sa niečo také môže stať. Môže prísť nejaká životná udalosť, nejaká trauma, ktorá to zapríčiní. Musíme vyšetriť, čo sa stalo, aké boli príčiny, či tam boli nejaké náznaky toho, že by ten policajt mohol skratovo konať počas výkonu štátnej služby, a potom vyvodíme nejakú zodpovednosť,“ vyjadril sa dočasne poverený policajný prezident s tým, že ak sa potvrdí, že nadriadení, respektíve jeho priamy nadriadený nezohľadnil informácie, ktoré mal k dispozícii a ktoré naznačovali, že ten policajt by mohol naozaj skratovo konať, že je tam nejaká psychická porucha, určite bude vyvodená zodpovednosť.

„Zatiaľ však také informácie potvrdené nemáme. A ja nerád robím predčasné závery. Takže počkám si na dôkazy, vyhodnotíme ich a možno prehodnotíme celý systém vykonávania psychotestov. Jedno zlyhanie ešte nemusí znamenať, že celý systém je zlý," dodal policajný prezident.

Strelcovi bola podľa Hamrana poskytnutá zdravotná starostlivosť a pracujú s ním orgány činné v trestnom konaní.

Rodina prosí o odpustenie

Rodina primátorky Prešova Andrey Turčanovej vyjadrila ľútosť nad tragickou pondelkovou udalosťou a potvrdila, že strieľal ich syn Martin.

„Pondelkový večer nezvratne zmenil životy dvoch rodín. Náš najstarší syn Martin v službe zastrelil svojho kolegu. Jeho rukou vyhasol život mladého muža, manžela, otca a syna. Niet slov útechy pre pozostalých, ktorým vyjadrujeme našu hlbokú ľútosť a sústrasť. Nedokážeme vrátiť čas, zmeniť, čo sa stalo. Nerozumieme tomu, čo sa v jeho mysli odohrávalo, čo Martina viedlo k takému strašnému činu, prosíme pozostalých, pokiaľ to bude v ich silách, o odpustenie,“ uviedla pre TASR rodina Turčanová.