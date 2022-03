Maturity po dvoch rokoch. Ministerstvo iba oprášilo staré testy

Dva roky po sebe maturity neboli. Školy iba spriemerovali známky z vysvedčení z jednotlivých ročníkov. Takže tohtoroční štvrtáci mali vlastne takú malú premiéru.

"Testy zo slovenského jazyka a literatúry oproti predošlým rokom kontrolovalo až 15 recenzentov, oproti bežným štyrom či piatim. Navyše testy posudzovali aj učitelia stredných škôl, ktorí sa zhodli, že testy sú vhodné a môžu byť zadané maturantom v tomto školskom roku,“ tvrdil Gröhling ešte začiatkom marca. Predsedníčky maturitných komisií zo slovenského jazyka z bratislavských škôl však pre Pravdu povedali, že maturitné otázky mali byť zostavené inak.

„V teste bolo veľa otázok zameraných na naozaj veľké detaily z rozboru literárnych diel. Považujeme to za neadekvátne, pretože aj tam, kde je on-line vyučovanie kvalitné, diskusia a rozbor diela cez počítač sú tretinové,“ tvrdí slovenčinárka Tatiana Meszárosová z Gymnázia Matky Alexie v Bratislave.

Cítia sa oklamaní

Zástupca riaditeľa Gymnázia Ladislava Novomeského v hlavnom meste Ivor Dian si tiež myslí, že testy sa mali upraviť aj obsahovo. „Mal sa nájsť spoločenský konsenzus v jednotlivých predmetoch o tom, ktoré témy vypustiť, prípadne ktoré nahradiť,“ myslí si. „Možno to nejakí recenzenti pozerali, ale je otázne, či tam fakt nikto nenašiel nič, čo by tam vzhľadom na pandémiu nemalo byť. To, že sa len pridalo 15 minút, je mierne alibistické,“ dodal Dian.

„Minister hovoril o vyššom počte recenzentov a o tom, že sa bude brať do úvahy, že študenti sa učili z domu, ale toto vnímam ako podpásovku. V zadaniach z roku 2020 sa v podstate nič nezmenilo,“ hovorí slovenčinárka Adriana Lednická z Gymnázia na Bilíkovej ulici Bratislave. Ak žiaci niečo nevedia, podľa pedagógov im 15 minút navyše nepomôže.

Tento rok vzniklo viacero petícií, v ktorých študenti požadovali, aby im boli maturitné známky uzatvorené z priemeru známok ako v predchádzajúcich dvoch rokoch. Argumentovali, že žiakom končiacim stredné školy v rokoch 2020 a 2021 ministerstvo maturitu zrušilo napriek tomu, že počas celého štúdia mali viac prezenčného vyučovania ako terajší maturanti.

„Cítim sa oklamaný, pretože sme mali veľmi protichodné informácie o tom, ako bude naša maturita vyzerať. V konečnom dôsledku bola presne taká, aká mala byť pred dvomi rokmi,“ hovorí maturant z Gymnázia Ladislava Novomeského Miroslav.

Jeho spolužiačka Klára dodala, že niektoré diela v teste maturanti ani nečítali, preto si museli len niečo tipnúť. Ona i ďalší opýtaní maturanti však veria, že skúšku dospelosti a zo slovenčiny zvládli a rovnako to bude aj v ďalších predmetoch. „Hádam sa nám to všetkým podarí a čoskoro sa budeme spolu tešiť na stužkovej, ktorá nás ešte len čaká,“ hovorí o slávnosti, ktorú museli pre pandémiu odložiť.

Čo zmenilo? Vlastne nič

Riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, ktorého zamestanci pripravovali maturitné testy, Romana Kanovská tvrdí, že zadania kontrolovali a pripomienkovali učitelia gymnázií a stredných odborných škôl, aby neobsahovali nejednoznačné úlohy. „Už pri tvorbe testu v roku 2020 sme zapojili do jeho prípravy viacero učiteľov a recenzentov. V tomto školskom roku sme oslovili dodatočných recenzentov – učiteľov stredných škôl – na posúdenie, či považujú test za vhodný na maturitnú skúšku 2022 aj s ohľadom na dištančné vzdelávanie. Od týchto učiteľov sme dostali odporúčacie stanoviská, teda že test je vhodný aj pre maturantov, ktorí boli vzdelávaní dištančnou formou,“ uviedla pre Pravdu Kanovská.

Maturanti tiež poukázali na to, že sa im nepáčili témy slohov, ktoré dostali na výber. „Iba jedna sa dala ako-tak napísať,“ povedali viacerí zo štvrtákov. Všetci opýtaní písali úvahu na tému Kde je vlastne náš domov? Podotkli, že vedia iba o jednej spolužiačke, ktorá písala beletrizovaný životopis Ofélie z Hamleta.

Písomné maturity pokračujú v stredu skúškou z cudzieho jazyka, vo štvrtok matematikou a v piatok 18. marca sa na národnostných školách koná maturitná skúška zo slovenskeho jazyka a slovenskej literatúry a tiež z ukrajinského jazyka a literatúry. Skúšku dospelosti tento týždeň skladá 40 390 maturantov zo 684 stredných škôl na Slovensku. Aby maturant uspel, musí test napísať na viac ako 33 percent.