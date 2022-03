PODCAST: Ruské rakety môžu dopadnúť aj k nám. Prichádzajú vojaci NATO

Do jednotky predsunutej prítomnosti by malo prísť na Slovensko až do 2 100 príslušníkov ozbrojených síl. Budú ich tvoriť vojaci najmä z Nemecka, Česka, USA, ale aj Holandska, Slovinska a Poľska. Okrem samotných počtov sú dôležité zbraňové systémy, ktoré si spojenecké armády na Slovensko privezú – moderný a vysokoúčinný systém protivzdušnej obrany Patriot či radarové systémy Sentinel.

Podľa ministra obrany Jaroslava Naďa nie je vylúčené, že počty vojakov sa budú ešte zvyšovať. Minister Naď zároveň pripomína, že ruské rakety dopadajú len niekoľko kilometrov od poľskej hranice a varuje, že môžu aj kúsok od našej.