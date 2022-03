Korčok bráni premiéra: Neschoval sa. Heger: Už sa stalo, čo mám robť

Je to rozhodnutie premiéra, reagujú ministri na otázku, prečo predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) nebol súčasťou delegácie, ktorá v Kyjeve rokovala s Volodymyrom Zelenským.

Na stretnutie s ukrajinským prezidentom vycestoval český premiér Petr Fiala, poľský premiér Mateusz Morawiecki, slovinský premiér Janez Janša. V delegácii bol dokonca aj poľský podpredseda vlády Jaroslaw Kaczynski. Premiéri sa bezpečne vrátili domov. Hegerovi cestu do vojnovej krajiny neodporúčali bezpečnostné služby. Aspoň tak to tvrdí tlačový odbor vlády.

VIDEO: Korčok, Majer, Remišová a Lengvarský reagujú na neúčasť premiéra Hegera na diplomatickej misii na Ukrajine.

„Je to jeho rozhodnutie a odporúčanie pána ministra obrany,“ reagovala na Hegerovu neúčasť podpredsedníčka vlády a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí).

„Bezpečnosť pána premiéra je mimoriadne dôležitá,“ dodala s tým, že sú „dôležité gestá, ale aj konkrétne činy“. Za tie Remišová pokladá pomoc, ktorú Slovensko poskytuje vojnou zmietanej Ukrajine. Ona sama pozvánku na túto cestu nedostala.

„Nebudem to hodnotiť, keď sú premiéri bezpečne doma. Keby sa im niečo stalo, všetci by sme povedali, že to bola obrovská chyba,“ myslí si Remišová. Dodala, že zvažuje cestu na Ukrajinu, „ale v inej humanitárnej veci“. Jej rezort vraj chystá konkrétnu pomoc sirotincu na Ukrajine.

Štány tajomník rezortu obrany Marian Majer povedal, že situácia je komplikovaná. „Jednoducho takto to vyhodnotili bezpečnostné služby. A premiér to akceptoval,“ komentuje situáciu Majer. Na otázku, či predsa len neprevažuje politický záujem, reagoval: „Toto je otázka na pána premiéra. Myslím si, že vláda koná zodpovedne a všetky naše kroky sú nad rámec, nielen v súlade s tým, ako fungujú ďalšie štáty.“

Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) vníma Hegerovo rozhodnutie nie ako politické, ale bezpečnostné. „Úrad vlády dostal informácie od bezpečnostných zložiek, ktoré mu to neodporúčali. Ale rovnako to vnímam aj ako silné gesto týchto premiérov. Ale nerobil by som z toho politiku,“ povedal Korčok.

Je presvedčený, že Heger dostal informácie, ktoré sú nevyhnutné v prípade, keď sa rozhodoval, či pôjde do vojnovej zóny. „Premiér sa neschoval. Rozhodol tak, ako mu odporúčali bezpečnostné zložky,“ dodal s tým, že cestu ďalších premiérov do Kyjeva vníma „ako silné a odvážne gesto“.

„Vyhodnocoval som to na základe informácií, ktoré som dostal. Čas už nevrátim. Ale môj postoj sa voči Ukrajine nemení, povedal Heger. "Nebola to otázka strachu. Vyslovene som sa radil s bezpečnostnými zložkami a podľa nich som sa rozhodol,“ povedal.

Prvá informácia o ceste prišla podľa neho v stredu nadránom. „Už sa stalo, čo mám robiť,“ dodal Heger.