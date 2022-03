Naď: Pri systéme S-300 sme sa zatiaľ s Ukrajinou nedohodli, ale rád sa ho zbavím

„Rozumiem potrebám, ktoré má Ukrajina dnes. Všetci sa snažíme pomáhať Ukrajine tak, ako len vieme. Ale ja som minister obrany Slovenskej republiky, musím sa pozerať v prvom rade na to, aby boli naplnené slovenské obranné potreby. Na Slovensku máme v súčasnosti jediný strategický systém protivzdušnej obrany S-300, tak ho nemôžem dať bez toho, aby sme mali alternatívu,“ komentoval Naď špekulácie, že S-300 by malo Slovensko poslať Ukrajine.

„Migy, aj S-300 dokážu servisovať a opravovať a udržiavať v chode ruské spoločnosti. V dnešnej realite je takáto činnosť prakticky nemožná,“ pokračoval Naď.

„Ak niekto vyplakáva a tvrdí, že tento systém by sme chceli niekomu dať, tak sa pýtam, ako ho máme servisovať, modernizovať, zabezpečiť náhradné diely, keď krajina, ktorá to dokáže, je vojnovým agresorom a akákoľvek spolupráca s touto krajinou je nemožná?“ spýtal sa Naď.

Zároveň však vážne pripomína, že Slovensko sa „potrebuje sa zbaviť tejto ruskej závislosti“. Za prioritné považuje zabezpečiť ochranu leteckého priestoru nad Slovenskom nadzvukovým letectvom a protivzdušným ochranným systém.

„Keď získame alternatívu za S-300, budem rád, keď sa toho zbavíme. Ak to pomôže Ukrajine, bude rád, keď im to pomôže,“ dodal Naď.

Rovnaký postoj má aj jeho kolega zo Slovinska Matej Tonin, ktorý Bratislavu vo štvrtok navštívil.

Tonin uviedol, že Slovinsko tiež používa pri vzdušnej ochrane ruské systémy. „Venovanie tohto zariadenia je možné, ale potrebujeme nárhadu. Najskôr musíme chrániť náš vzdušný priestor, potom môžeme pomáhať ostatným,“ reagoval na margo možnosti, že by Slovinsko poslalo ruský systém protivzdušnej ochrany na Ukrajinu.

Slovinský vzdušný priestor v súčasnosti pomáhajú chrániť Maďari a Taliani. „Nemáme naše vlastné stíhačky, pomáhajú nám spojenci,“ dodal Tonin.

Slovinsko bude participovať v eFP bojovej skupine, ktorú NATO vytvára na Slovensku, informoval Naď o čerstvej dohode so slovinským kolegom Matejom Toninom.

Ako spresnil, na Slovensko by malo prísť do dvesto slovinských vojakov. „Dnes sme sa dohodli, že toto by bolo vhodné číslo,“ povedal Tonin s tým, že chcú na Slovensko poslať celú rotu. „Som si úplne istý, že budete spokojní so slovinskí vojakmi,“ dodal.

Naď spresnil, že „všetky detaily ešte nie sú dohodnuté“, ale zo Slovinska by mala prísť na Slovensko mechanizovaná rota vrátane kolesovej obrnenej techniky. Rota by mala byť lokalizovaná na Lešti. „Slovinci by mohli prísť do mesiaca, dvoch,“ dodal s tým, že bude slovenský parlament žiadať o zvýšenie mandátu vojakov zo Slovinska. V súčasnosti je odsúhlasených sto slovinských vojakov.

Tonin podotkol, že ak Slovensko požiada, Slovinsko mu pošle aj humanitárnu pomoc.