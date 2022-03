Sulík by do Kyjeva nešiel: Majú iné problémy, ako vítať a ofukovať premiérov

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) by na mieste premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) za súčasných podmienok rovnako nešiel do Kyjeva.

Minister to vo svojom profile na sociálnej sieti odôvodnil tým, že Ukrajina má teraz iné starosti, ako „vítať a ofukovať premiérov". Heger sa preto podľa jeho slov nemá za čo ospravedlňovať.

„Oveľa viac im vieme pomôcť odtiaľto, z našich úradov vlády a parlamentov. Slovensko urobilo všetko, čo je v jeho silách, aby sa táto katastrofa menom vojna skončila čo najskôr a aby ľudia a rodiny konečne prestali trpieť. Naopak, ja mu ďakujem, že neriskoval ďalšie problémy, koná konštruktívne a nestráca ani minútu času," napísal Sulík.

Lídri Poľska, Česka a Slovinska sa v utorok 15. marca v Kyjeve stretli s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Premiéri týchto troch krajín Mateusz Morawiecki, Petr Fiala a Janez Janša, ako aj poľský vicepremiér Jaroslaw Kaczyński na schôdzke vyjadrili podporu ukrajinskému ľudu. Slovenský šéf kabinetu, ktorý tiež dostal pozvanie na túto cestu, napokon do Kyjeva na odporúčanie bezpečnostných zložiek nešiel. Počas stredajšieho rokovania vlády však médiám povedal, že vzhľadom na vlnu reakcií, aké to vyvolalo, by už rovnakú pozvánku oveľa viac zvážil.