Naď a Austin deklarovali pripravenosť ďalej pomáhať Ukrajine

Slovenská republika i Spojené štáty americké sú naďalej pripravené posilňovať obranu Ukrajiny. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) a minister obrany USA Lloyd Austin to deklarovali po štvrtkovom rokovaní v Bratislave.

Obaja potvrdili diskusie o možnom poskytnutí slovenského systému protivzdušnej obrany S-300. Slovenský minister však zdôraznil, že to bude možné, až keď bude mať SR zaň náhradu. Témou rokovania bolo aj zabezpečenie vzdušného priestoru SR do nasadenia stíhačiek F-16, ktorých dodanie sa oneskorí.

Naď po stretnutí uviedol, že Slovensko je ochotné darovať protivzdušný systém S-300 Ukrajine, potrebuje však náhradu. Naď doplnil, že Slovensko o tejto téme rokuje so spojencami, ale darovaním systému bez jeho náhrady by vznikla bezpečnostná diera na Slovensku aj v NATO.

Americký šéf rezortu obrany skonštatoval, že Ukrajine je potrebné pomôcť a podporovať ich ozbrojené sily v tom, čo im funguje v boji s Ruskou federáciou. „Rozprávame sa viacerými partnermi a spojencami, aby sme im dali čo najviac spôsobilostí, aby sme neustále pomáhali Ukrajincom,“ povedal s tým, že Ukrajine sa doposiaľ darí zabrániť tomu, aby Rusko ovládlo vzdušný priestor.

Prvý minister po 20 rokoch

Jaroslav Naď tiež spomenul, že dnešná návšteva Lloyda Austina je prvou návštevou amerického ministra obrany na Slovensku po 20 rokoch. Partneri spolu diskutovali o obrane Slovenskej republiky a východného krídla NATO a tiež o situácii na Ukrajine. „Prediskutovali sme dosť výrazne to, ako budeme hľadať spoločné cesty a aj realizujeme spoločné kroky v pomoci našim priateľom na Ukrajine. Kroky koordinujeme v rámci NATO a tiež spoločne na bilaterálnej úrovni so Spojenými štátmi americkými, aby sme posilnili obranu Ukrajiny. Ukrajina si to zaslúži,“ uviedol Naď.

Ministri sa tiež rozprávali o záväzkoch krajín Aliancie. Zdôraznili, že záväzok dvoch percent HDP na obranu nie je cieľom, ale je základom. Naď informoval, že niektorí spojenci plánujú dávať na obranu aj tri percentá HDP. Rozprávali sa tiež o modernizácii Ozbrojených síl SR.

Témou stretnutia bol aj príspevok USA do jednotky NATO, ktorá na Slovensku vznikne. „Chceme posilniť našich spojencov a budeme pripravení nasadiť naše jednotky aj do predsunutej prítomnosti,“ doplnil Austin. Ten sa ešte stretne aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a predsedom vlády Eduardom Hegerom (OĽaNO).