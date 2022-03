Fico ukazuje na sudcov. Nie som zaujatý, odkazuje Hrubala

VIDEO: Hrubala odmieta tvrdenia Smeru o jeho zaujatosti

Fico sa opieral aj o výpoveď svedka, ktorý 7. decembra 2021 na Špecializovanom trestnom súde hovoril o tom, ako bol zadržaný ešte v máji 2020. „Od mojej prvej minúty zadržania vyšetrovatelia vedeli, že s touto trestnou činnosťou nemám absolútne nič spoločné, ani že som nikoho nevydieral. Sami mi to povedali. Len ja som bol zobratý v pozícii svedka,“ mal vypovedať na súde. Fico citoval výpoveď, z ktorej vyplýva, že tento svedok dostal od vyšetrovateľa na výber, aby vypovedal tak, ako to vyhovuje policajtom. Keď odmietol, vyšetrovateľ „povedal ako myslíte, pred svedkom roztrhal zápisnicu z výsluchu svedka a do pol hodiny bol obvinený a rok a pol bol v kolúznej väzbe v Žiline“.

Podľa Fica tieto „angažované“ skupiny medzi sebou spolupracujú. Vyšetrovatelia doslova čakajú na služby konkrétnych sudcov, aby rozhodovali o väzbe obvinených. Fico argumentoval aj SMS komunikáciou, podľa ktorej vyšetrovatelia ešte pred rozhodovaním o väzbe chodili za sudcami a „vysvetľovali im situáciu“.

VIDEO: Prokurátor o zatiaľ neprávoplatnom rozsudku nad Kučerkom, ktorý dostal 11 rokov.

V tejto súvislosti predseda strany Smer hovoril aj o predsedovi Špecializovaného trestného súdu Jánovi Hrubalovi. Podľa Fica vyšetrovatelia chodili aj za ním a vybavovali si rozhodnutia o väzbe tak, ako im to vyhovovalo. „To policajti z Račianskej ulice riadia Špecializovaný trestný súd?“ spýtal sa Fico s poukazom na adresu policajného prezídia v Bratislave.

Ako ďalej Fico citoval z SMS komunikácie „štedrá Ružena a Hrubala to istia“. Pričom štedrou Ruženou má byť sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Ružena Sabová. Spolu s Hrubalom (v komunikácii je uvedené dokonca aj telefónne číslo na predsedu Špecializovaného trestného súdu) mali obaja patriť k tým, ktorí rozhodovali „na objednávku vyšetrovateľov“.

Fico spochybnil tak Hrubalu ako predsedu súdu, ako aj aktuálneho špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Podľa neho nie sú obaja nestranní a „predvádzajú zlyhania“. Toto svoje tvrdenie bývalý trojnásobný premiér podopiera aj rozhodnutiami Ústavného súdu o porušení práv obvinených.

„To, že doktor Hrubala preukázateľne spolupracuje s policajtmi, potvrdzuje aj prípad, ktorý sa momentálne prejednáva na Špecializovanom trestnom súde, Kučerku,“ pokračoval Fico s tým, že pripomenul svoju tlačovú konferenciu, kde mu za chrbtom videli kožené kabáty. Citoval z listu manželky, ktorá napísala sťažnosť na prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry. Podľa nej sa mali jej manželovi vyhrážať, že „bude s..ť krv ako Lajo“, čo malo poukázať na sadistické zaobchádzanie aj s Ľudovítom Makóom. Ďalšia vyhrážka sa mala týkať spôsobu zadržania Kučerku: pred ich deťmi si poňho mali prísť kukláči.

VIDEO: Fico o Hrubalovi.

Fico verejne vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby riešil tieto problémy, pričom aj on má pod sebou „Augiášov chliev“. Dokonca Fico vyhlásil, že „prokuratúra atakuje jeho rodinných príslušníkov a blízke osoby“. „Veľmi dobre viete, o čom hovorím,“ dodal Fico.

Vo štvrtok naozaj sudca Hrubala rozhodoval v prípade bývalého policajného vyšetrovateľa Mariána Kučerku a odsúdil ho na 11 rokov. Po vynesení rozsudku sa Hrubala vyjadril k tlačovej konferencii strany Smer.

„V demokratickej spoločnosti majú politici, aj každý občan, právo myslieť si o sudcoch, čo uzná za vhodné. Ja to akceptujem. Pokiaľ politici, verejnosť či médiá nebudú napádať moju autoritu ako sudcu, nestojí mi za to čokoľvek k ich hodnotiacim súdom povedať,“ reagoval. Podčiarkol, že v kauze Kučerku rozhodoval podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia ako nezaujatý sudca. Vždy a za každých okolností vraj bude brániť autoritu úradu. „Oni sú toho názoru, že som zaujatý, ja mám na vec iný názor. Ak sú toho názoru, že som politický nominant, tak im odpovedám, že som prešiel riadnym výberovým konaním a v zmysle zákona som bol menovaný za predsedu tohto súdu,“ uzavrel.