Veľvyslanec Mushka: Putin spojil opozíciu a koalíciu na Ukrajine. Spojí ich aj na Slovensku

VIDEO: Ukrajinský veľvyslanec Yurii Mushka o stretnutí s poslancami Sme­ru.

Ukrajinský veľvyslanec Yurii Mushka sa v stredu podvečer v Národnej rade stretol s predstaviteľmi opozičného Smeru. Pozvanie do poslaneckého klubu prijal aj ruský veľvyslanec Igor Bratčikov. Poslanci s nimi diskutovali oddelene.

Hlavnou témou stretnutia bola podľa Mushku téma pomoci slovenskej opozície pri smerovaní humanitárnej pomoci na Ukrajinu. „Ide o logistiku, žiadnu politiku,“ povedal Mushka po stretnutí s tým, že je veľmi vďačný slovenským predstaviteľom koalície i opozície, ale aj občanom, ktorí pomáhajú.

„Chcel by som podčiarknuť jedno: Putin spojil celú Ukrajinu. My sa už teraz nedelíme na koalíciu a opozíciu, ale spolupracujeme na jednom víťazstve. Som presvedčený, že toto isté sa stane aj na Slovensku – Putin spojí Slovensko,“ myslí si Mushka. Aj keď sa vnútri krajiny dejú rôzne veci, myslí si, že prístup týkajúci sa útoku na Ukrajinu by mal byť jednotný.

S predstaviteľmi Smeru podľa vlastných slov riešil aj témy týkajúce sa ochrany Slovenska a ďalších európskych krajín.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týždeň povedal, že neočakáva umožnenie vstupu Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie. Na otázku Pravdy, ako to vníma a či by prijal neutralitu Ukrajiny, Mushka reagoval, že suverenita Ukrajiny je v jasne vyznačených hraniciach. „Vychádzame z toho, čo máme,“ poznamenal veľvyslanec.

Vyjadrenia politikov Smeru, že Slovensko by nemalo posielať Ukrajine vojenskú pomoc, považuje za strkanie hlavy do piesku, ktoré nikomu nepomôže. „V roku 1939 si tiež niekto myslel, že keď odovzdá Československo, skončí sa vojna, ale vieme, že to tak nebolo. Preto s touto pozíciou nesúhlasím. Nejde len o ochranu Ukrajiny, ale aj ostatných. Nedokážeme sa brániť bez pomoci a bez vybavenia,“ upozorňuje Mushka.

„Keď Ukrajina padne, bude to zlé aj pre ostatné krajiny. Chcem však zdôrazniť, že zvíťazíme a Ukrajina nikdy nepadne,“ vyhlásil veľvyslanec rázne.

Niektorí opoziční politici stále šíria proruskú propagandu, prípade tvrdia, že vojna na Ukrajine je konfliktom medzi Ruskom a Spojenými štátmi americkými.

„Ja som na stretnutí iba informoval o situácii na Ukrajine a to, či sa mi podarilo ich presvedčiť, sa musíte spýtať ich. Ako veľvyslanec vnímam celkový postoj Slovenska. Mám na starosti veci spojené s úradom, nie s konkrétnymi ľuďmi,“ skonštatoval Mushka.

Dodal, že poslanec Ľuboš Blaha, ktorý je najznámejším šíriteľom proruskej propagandy na sociálnych sieťach, na stretnutí nebol. „Neverím ani rozprávke o tom, že je to vojna medzi USA a Ruskom a Ukrajina je iba obeť,“ poznamenal veľvyslanec.

Na neúčasť premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) na tohtotýždňovom stretnutí premiérov v Kyjeve nemá žiadny názor. „Nemôžem hodnotiť jeho správanie. Jednoducho viem, že slovenský premiér mal svoj program,“ komentoval Mushka.

Na záverečnú otázku Pravdy, kedy bude na Ukrajine mier, ukrajinský veľvyslanec povedal: „Dal by som všetko, čo mám, za to, aby som našiel odpoveď na túto otázku.“