Kolíková považuje Ficove tvrdenia o sudcoch za nebezpečné

TASR o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.

„Hrubo znevažuje, bez konkrétnych faktov, všetkých predstaviteľov justície, osobitne Špecializovaný trestný súd,“ podotkla ministerka. Považuje to za súčasť stratégie, aby sa dotknutí sudcovia právne bránili. Tým by sa podľa jej mienky vytvoril priestor na to, aby boli títo sudcovia namietaní pre svoju zaujatosť.

Čítajte viac Fico ukazuje na sudcov. Nie som zaujatý, odkazuje Hrubala

Mohol by sa tým podľa jej slov skomplikovať akýkoľvek súdny proces, ktorý súvisí s vyšetrovaním korupčných trestných činov „prepojených aj na politických predstaviteľov či nominantov spomínanej strany. Verím a som hlboko presvedčená, že justícia tieto útoky zvládne a nenechá sa vyprovokovať“.

Čítajte viac Obvinení vyšetrovatelia sa chcú zbaviť ďalšieho sudcu, považuje to za absurdné

Smer-SD vo štvrtok vyhlásil, že policajti z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) si mali vybavovať konkrétnych sudcov na rozhodovanie v kauzách. Fico poukázal na to, že jedným zo „spolupracujúcich“ sudcov má byť predseda ŠTS Ján Hrubala. Ten zaujatosť odmietol.

Šéf Smeru-SD argumentoval prepisom ďalších komunikácií, ktoré majú prepojenie a manipuláciu dokazovať. Citoval z materiálov, ktoré podľa neho opätovne usvedčujú z protiprávnosti konania v súčasnosti už obvinených vyšetrovateľov NAKA i niektorých prokurátorov ÚŠP. Rovnako tak zo zaujatosti viacerých sudcov ŠTS či sudcu Najvyššieho súdu SR Juraja Klimenta.