Gliba zranila bomba, pomohli mu chirurgovia v Bratislave

Štrnásťročný Glib prišiel na kliniku v utorok s penetračným poranením tváre.

UNB: V ružinovskej nemocnici absolvoval rekonštrukčnú operáciu tváre 14-ročný utečenec z Charkova

Na Kliniku ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB v Nemocnici Ružinov v utorok 15. marca prijali 14-ročného chlapca Gliba s penetračným poranením tváre.

Prednosta Kliniku ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB v Nemocnici Ružinov Ladislav Czakó spolu so svojím tímom v piatok doobeda vykonali rekonštrukciu rozdrvenej spodiny očnice, zafixovali nos, vyčistili čeľustnú dutinu a odstránili úlomky.

Czakó dodal, že Glib mal v zásade šťastie, nakoľko pri zranení nebolo zasiahnuté oko.

„Museli sme zobrať do úvahy, že chlapec je ešte vo vývoji. Preto musíme rešpektovať, že keby tam bol ešte nejaký skeletálny rast, tak budeme musieť titánové miniplatne, ktoré používame pri rekonštrukciách, odstraňovať. Avšak tým, že už má 14, nepredpokladáme, že by to mal byť problém,“ vysvetlil Czakó.

Čas hojenia by mal trvať približne 3 až 4 týždne.

Univerzitná nemocnica Bratislava momentálne poskytuje utečencom z Ukrajiny neodkladnú zdravotnú starostlivosť, je však pripravená aj na podobné prípady, akým je aj mladý Glib. Zranený bol počas bombardovania mesta Charkov, keď sa so svojou rodinou skrýval v pivničných priestoroch obytného domu. Po príchode na Slovensko sa ho ujali najprv kolegovia v Košiciach, následne vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne.

Ako dodal riaditeľ UNB Roland Schaller, počty pacientov prichádzajúcich z Ukrajiny, sa zvyšuje. "Zatiaľ k nám prichádzajú najmä kvôli predpisovaniu liekov, pomohli sme tiež priviesť na svet zopár detí. Hospitalizovali sme niekoľko pacientov s ochorením COVID-19 a postupne prijímame už aj náročnejšie prípady. Za posledný týždeň sme v našich zariadeniach ošetrili spolu 87 Ukrajincov,“ spresnil Schaller.