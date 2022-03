Kúty hlásia problém. Zásoby jedla pre Ukrajincov sa míňajú

„Jedlo už začína chýbať. Sem-tam sa nám ho podarí priebežne doplniť. V túto stredu to však vyzeralo, že máme zásoby len na tri dni a hotovo,“ opisuje Branislav Kopča, spolukonateľ kútskej firmy, ktorá vo svojej ubytovni poskytla bývanie a stravu ľuďom utekajúcim pred vojnou v ich domovine. Postarať sa musia o 50 ľudí, vrátane detí.

Rodiny si varia samy z potravín, ktoré im prerozdelia. V izbách majú k dispozícii chladničky. Ubytovňa pozostáva z troch ubytovacích častí. „Každá z nich ma vlastnú kuchyňu prispôsobenú kapacite danej ubytovacej časti,“ opisuje Kopča. Potraviny pre utečencov zatiaľ riešili najmä svojpomocne. Časť sa darilo zabezpečiť darmi od bežných ľudí, ktorým nie je osud odídencov ľahostajný. Prvotný ošiaľ okolo pomoci však podľa Kopču opadol a situácia sa začína zhoršovať. Zásoby jedla ubúdajú. Obáva sa, že potravinová neistota sa bude opakovať. Aj preto sa obrátil na médiá, či by mohli pomôcť s potravinovou zbierkou.

Podľa Kopču chceli využiť charitatívny box v miestnom supermarkete, v ktorom by nakupujúci mohli zanechať potraviny. „Takýto box tam už mal niekto z Bratislavy. Neviem si predstaviť, že by sme tam postavili konkurenčný box. Museli by sme na ňom uviesť, že ide o pomoc pre Ukrajincov v Kútoch,“ zamýšľa sa Kopča.

Charitatívne organizácie, ktoré sa angažujú v potravinových zbierkach, dosiaľ neoslovili, no začínajú sa tým už zaoberať. „Musíme nájsť nové možnosti, kým si štát začne plniť svoje povinnosti,“ hovorí spolumajiteľ firmy. Pripomína, že keď obvolávali rôzne úrady, nikde im nevedeli poskytnúť konkrétne informácie.

S vyhlásením potravinovej výzvy prisľúbila pomoc obec. Podľa starostu Branislava Vávru tak už cez miestny rozhlas urobili a pomôcť chcú aj so zabezpečením potravín. „Dúfam, že budúci týždeň už budeme mať konkrétne veci a pomôžeme potravinami, stravenkami alebo spoluprácou s reštauráciami,“ približuje Vávra.

V Kútoch evidujú 69 ľudí z Ukrajiny. Väčšina je ubytovaná v spomínanej ubytovni. Ďalšie ubytovne sú podľa starostu dlhodobo plne osadené. Pomoc pre utečencov chce obec koordinovať prostredníctvom svojej zamestnankyne. „Budeme im nápomocní, aj pokiaľ ide o rôzne úrady. Spolupracujeme tiež so školou, kam pôjde 14 detí,“ dodal Vávra.

V ubytovni našli útočisko starší ľudia a ženy s deťmi. Detí vo veku od 1 do 18 rokov je 16. Kapacita firemnej ubytovne je 57 lôžok, v piatok bolo obsadených 50 z nich. „V piatok večer majú prísť ešte dve ženy,“ pokračuje Kopča. Prvých odídencov ubytovali druhý týždeň po vypuknutí vojny na Ukrajine.

„V utorok som išiel na hranice po manželku a dcéry nášho zamestnanca,“ dodáva s tým, že z Ukrajiny majú troch zamestnancov. Keďže mali ďalšie voľné miesta, trom ľuďom pomohli s transportom do Košíc a do Bratislavy. Ďalší ľudia prišli do ubytovne vďaka obyvateľke Kútov, ktorá pochádza z Ruska. Takmer všetci ľudia z ubytovne chcú prečkať nezmyselnú vojnu na Slovensku.<Pe>