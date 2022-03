Lavrov sa vyhráža Slovensku. Máme sa báť, alebo si nenecháme brnkať po nose?

Bude na stole návrh mierovej misie NATO? „Bola by to jednoznačne eskalácia konfliktu,“ povedal v podcaste Andrej Matišák.

Cesta troch premiérov do Kyjeva mala pravdepodobne aj iný cieľ ako len gesto podpory vojnou sužovanej Ukrajiny. Niektoré členské krajiny NATO sa chystajú na budúci týždeň na mimoriadnom samite aliancie predložiť návrh na vyslanie mierovej misie na ukrajinské územie. Reč mala byť o tom aj na stretnutí v Kyjeve. „Bola by to jednoznačne eskalácia konfliktu,“ povedal v podcaste Počúvajte pravdu Andrej Matišák.

Na jednej strane chápe, že niektoré krajiny chcú pomôcť Ukrajine, ale odporúča mať „chladnú hlavu“. Iniciatíve, za ktorou stojí zrejme Poľsko, nedal v podcaste veľkú šancu.

„Aliancia musí byť jednotná, a nebolo by nič horšie, ak by sa v tejto fáze konfliktu rozdelila,“ dodal zahraničnopolitický komentátor denníka Pravda.

Na druhej strane je za to, aby NATO ukázalo Kremľu, že nemá strach a vie byť aj tvrdšie. „Nenechajme si brnkať po nose,“ pripomenul Matišák.

Neúčasť slovenského premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) na rozhovoroch s Volodymyrom Zelenským komentátor zásadne nekritizuje. Podľa neho je dôležitá pomoc, ktorú Slovensko poskytuje Ukrajine. V tejto súvislosti oceňuje postoj slovenského ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO), ktorý neodmietol poskytnúť susednej krajine obranný systém S-300. Ale až vtedy, keď bude nahradená moderným systémom protivzdušnej obrany Patriot. „Asi aj o tom boli rozhovory s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom v Bratislave,“ do­dal.

V podcaste si vypočujete aj hodnotenie domácej politickej scény po hlasovaní o prítomnosti práporu NATO na Slovensku. Parlament súhlasil so zložením kontingentu, ktorý bude pod českým velením. Podľa komentátora Mariána Repu aj opozičná strana Hlas pochopila situáciu, a v parlamente pôsobenie práporu podporila.

Proti boli extrémisti z ĽSNS, nezaradení poslanci z mimoparlamentnej strany Republika, a poslanci strany Smer. „Odporu Smeru sa očakával. Stále sú tu strany, ktoré chcú z konfliktu ťažiť politický kapitál,“ dodal komentátor. A nahlas sa spýtal: „Ako by asi reagovalo Slovensko, keby tu bola iná vláda?“ Podľa neho by Robert Fico neposlal na Ukrajinu ani jeden náboj, rovnako ako maďarský premiér Viktor Orbán.

Moskva sa v posledných dňoch vyhrážala aj za kauzu odhalenia ruských špiónov. Slovensko má čakať adekvátnu reakciu. Rovnako ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov zdvihol varovný prst v súvislosti so snahou posunúť systém S-300 Ukrajine. Máme sa báť?

„Budú sa nám vyhrážať, lebo vidia, že sme ochotní pomáhať,“ vysvetlil Matišák. A neskrýval aj odporúčanie: „Rozhodujme sa podľa toho, čo je dobré pre nás, a nie pre Rusko.“

Mal ísť premiér Eduard Heger do Kyjeva? Aký bude postoj Slovenska k návrhu mierovej misie NATO? Nalaďte si podcast Počúvajte pravdu s komentátormi denníka Pravda Mariánom Repom a Andrejom Matišákom.