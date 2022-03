Na Slovensku chcú založiť deväť nových politických strán

Medzi vznikajúcimi stranami sú Team Bratislava, Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja, Za regióny či subjekt Zakrúžkuj ma! Som tvoj sused – nezávislí. Okrem nich má vzniknúť Rómska strana, Reštart Slovenska, Alternatíva pre Slovensko, Naše Slovensko – SD a Spoločný Cieľ.

Subjekty Team Bratislava i Tím Kraj Nitra ohlásili primátori týchto miest s plánom spojiť ľudí kandidujúcich v jesenných komunálnych či regionálnych voľbách. To, že dochádza k formalizácii spolupráce medzi pôvodne nezávislými kandidátmi na lokálnej alebo regionálnej úrovni, nie je podľa politologičky úplnou novinkou. „Naši študenti skúmali takéto ‚novotvary‘ ako hnutia nezávislých kandidátov (Ľudia pre Malacky, Banskobystrická alternatíva, Senec Moje Mesto, Lepšia Trnava v Trnave a Ružomberok bez korupcie v Ružomberku) a niektoré z nich vznikli už pred komunálnymi voľbami v roku 2010,“ skonštatovala Világi pre TASR.

Už niekoľko rokov podľa nej možno pozorovať stúpajúcu popularitu nezávislých kandidátov. „Súvisí to jednak s nízkou mierou dôvery v politické strany, ale aj so zvláštnosťou, ktorú sme pravidelne na lokálnej a regionálnej úrovni pozorovali – podporu kandidátov tak rôznorodými koalíciami politických strán, že to prestávalo dávať zmysel,“ doplnila.

Stratégia úspešných nezávislých kandidátov, ktorí si zakladajú regionálne strany, umožňuje podľa Világi lepšiu efektivitu v dosahovaní politických cieľov a zároveň rieši problém spájania kandidátov s existujúcimi parlamentnými stranami, čo môže byť problematické z pohľadu dôvery voličov.

Világi nevidí problém v tom, že stranu zakladajú len pre potreby regionálnych volieb. „Na Slovensku nerozlišujeme medzi regionálnou a ‚obyčajnou‘ či celoslovenskou stranou. Neznamená to však automaticky, že každá registrovaná strana sa musí uchádzať o podporu vo voľbách na všetkých úrovniach. V princípe by politickej strane malo ísť o moc. Lenže moc môže byť získavaná a vykonávaná aj na lokálnej či regionálnej úrovni. Nevidím v tom problém,“ vysvetlila.

Na Slovensku momentálne funguje vyše 160 politických strán a hnutí, z toho vyše 90 je v likvidácii. Zakladatelia strany musia vyzbierať aspoň 10 000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu a požiadať o registráciu. Ak splnia všetky zákonné podmienky, ministerstvo stranu zaregistruje.