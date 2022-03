Zúfalá prosba z humanitného centra: Míňajú sa nám potraviny pre utečencov, prineste, čo môžete

„Veľmi potrebujeme teraz vašu pomoc. V humanitárnom centre v bratislavskom Auparku si prichádzajú vojnoví utečenci pre základné veci na prežitie. Od rána je tu obrovský rad, ktorý sa nezmenšuje. Naopak. Prichádzajú ďalšie a ďalšie ukrajinské rodiny,“ píše Juraj Hipš na sociálnej sieti.

Míňajú sa najmä základné potraviny. V týchto chvíľach by potrebovali múku, cukor, soľ, konzervy, ryžu, vajíčka, mlieko…

„Ak môžete, prineste to prosím do 21.00 do Auparku. Môžete prísť dnes, ale aj ďalšie dni. Veľmi by sme chceli všetkým ľuďom, ktorí stoja už niekoľko hodín v rade umožniť, aby si odniesli aspoň základné veci,“ upozorňuje Hipš v nedeľu popoludní.

Pravda už v piatok upozorňovala na podobný prípad v Kútoch. V ubytovni prichýlili päťdesiatku odídencov z Ukrajiny, medzi nimi aj deti. Časť z nich by rada zostala na Slovensku.

„Jedlo už začína chýbať. Sem-tam sa nám ho podarí priebežne doplniť. V stredu to však vyzeralo, že máme zásoby len na tri dni a hotovo,“ opísal v piatok Branislav Kopča, spolukonateľ kútskej firmy, ktorá Ukrajincom poskytla ubytovanie. Dodal, že rodiny si varia samy z potravín, ktoré im prerozdelia. „Musíme nájsť nové možnosti, kým si štát začne plniť svoje povinnosti,“ upozornil Kopča. Dodal, že keď obvolávali rôzne úrady, nikde im nevedeli poskytnúť konkrétne informácie.

A tak ako v humanitárnom centre v bratislavskom Auparku, tak aj v Kútoch prosia o pomoc s potravinami.