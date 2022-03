Je to tu, jar to rozbalí. Pripravte sa cez týždeň na dvadsiatky

VIDEO: Pozrite si predpoveď počasia s meteorologičkou Miriam Jarošovou na ďalší marcový týždeň. Jar sa už nebud nikam schovávať.

„V najbližších dňoch charakter počasia začne opäť ovplyvňovať tlaková výš a začne sa zmenšovať oblačnosť. Príde aj ochladenie, pretože od severovýchodu a od východu k nám bude prúdiť počas víkendu a ešte aj na začiatku budúceho týždňa studený a suchý vzduch,“ hovorí Pavel Faško, klimatológ zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu.

Upozorňuje, že budú veľké rozdiely medzi minimálnou a maximálnou dennou teplotou vzduchu. Najmä začiatkom budúceho týždňa. „Počas dňa nebude teplota vzduchu taká nízka ako počas víkendu, ale v noci a ráno zostane stále veľmi chladno. Doslova mrazivo. Zažijeme to, čo sme zažili 15. marca. Vtedy boli veľké rozdiely medzi minimálnou a maximálnou teplotou vzduchu, ktoré na niektorých meteorologických staniciach dosiahli okolo 24 stupňov,“ upozorňuje Faško.

Príkladom sú Spišské Vlachy, kde mali 15. marca minimálnu dennú teplotu –7,9, no popoludní tam už namerali +15,7 stupňa. Rozdiel bol teda 23,6 stupňa. Ešte väčší rozdiel zaznamenali v Dudinciach, kde mráz dosiahol –7,2 a popoludní vystúpila teplota na +16,2 stupňa. Najsilnejšie nočné mrazy sa prejavili práve v marci. Na viacerých miestach západného Slovenska zaznamenali už v polovici marca vyšší počet dní s mrazom ako vo februári. Na bratislavskej Kolibe ich bolo počas februára len päť. Za prvých 16 marcových dní tam však teplota klesla pod nulu už 13-krát. V Nitre namerali do polovice marca 15 dní s mrazom, rovnako ako za celý február. Veľké teplotné rozdiely sú typické práve pre blížiacu sa jar. Veľký vplyv má na to sucho. „Suchá povrchová časť pôdy sa správa ako izolant. Počas noci sa vďaka tomu môže ochladzovať viac, ako keby bola vlhká. Je to ideálne prostredie pre rýchly pokles teploty vzduchu po západe slnka,“ vysvetľuje. Okrem toho, noc je v tomto období stále pomerne dlhá. Počas dňa sa zas suchý zemský povrch ohrieva rýchlejšie. Viac hreje aj slnko, ktoré už nie je tak nízko nad obzorom ako napríklad na začiatku januára. Ako Faško podotýka, pripomína to podmienky, aké sú v oblasti stepí či polopúští. V tomto období sa preto niektorí snažia ochrániť stromy pred následkami teplotných rozdielov natieraním ich kmeňov bielou farbou. Veľké teplotné rozdiely podľa klimatológa naznačujú, že v budúcom týždni sa bude s pribúdajúcim dňami otepľovať. „Budeme stále viac vnímať, že sa u nás naozaj začína presadzovať jar,“ dopĺňa Faško. Na najteplejších miestach Slovenska dosiahne teplota počas dňa takú hodnotu, akú v tomto roku zatiaľ nedosiahla. Dosiaľ najvyššiu dennú teplotu namerali 17. februára v bratislavskej Mlynskej doline +18,2 stupňa a na bratislavskom letisku +18,5 stupňa. „V budúcom týždni by malo byť teplejšie,“ podotýka klimatológ. Nevylučuje, že v druhej polovici týždňa by teplota na najteplejších miestach mohla atakovať 20 stupňov. Pohľad z okna môže počas víkendu trochu miasť, hoci sa v nedeľu začína astronomická jar. „Najvyššia teplota sa bude počas dňa pohybovať na najteplejších miestach okolo +10 stupňov. Na severe Slovenska bude aj popoludní len niekoľko stupňov nad bodom mrazu,“ spresňuje Faško. V priebehu budúceho týždňa bude teplota každý deň stúpať. Zoslabnú aj mrazy v kotlinách. V nížinách sa môžu vyskytovať prízemné mrazy. Tohtoročný marec je podľa Faška zatiaľ veľmi slnečný a slnko bude svietiť aj naďalej. „Niektoré meteorologické stanice zaznamenali do 16. marca už viac ako 100 hodín slnečného svitu. Ak by takýto charakter počasia pokračoval do konca mesiaca, trvanie slnečného svitu môže dosiahnuť aj viac ako 200 hodín, čo je veľmi blízko rekordných hodnôt,“ dodal klimatológ.