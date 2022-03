NÁZOR: Prázdne slová si nechajte, radšej doneste múku

Lebo to je teraz potrebné. Rozmýšľať a robiť. Nie vypúšťať prázdne slová a búchať sa do hrude či po ramenách, aký som len dobrý, lebo ja to dám. Nikto nič nedá sám. Nie teraz a nie v tejto situácii.

Zo slovensko-ukrajinskej hranice hlásia, že prichádzajúcim vyčerpaným Ukrajincom ponúkajú chlieb s nátierkou. Ešte pred niekoľkými dňami to bol teplý guláš. Keď dobrovoľníci žiadali štát o pomoc, ten im pomerne arogantne ústami šéfa rezortu vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) v podstate odkázal, že nemajú čo plakať. Keď to nechcú robiť, nech odídu.

VIDEO: V bratislavskom humanitárnom centre dochádzajú potraviny.

Štát si vzal na plecia stravu. Odstavil dobrovoľníkov, ktorí varili guláš – za vlastné. A za štátne ponúka chlieb a nátierku. Čo je vlastne dobre, mohol by to byť len chlieb a soľ.

Teplé jedlo dostanú utečenci v Michalovciach. Čo síce nie je ďaleko, ale predsa len… Nie sme dobrí hostitelia, keď nevieme privítať práve týchto ľudí o čosi srdečnejšie. A teplejšie. Aj teplým jedlom.

Všetko sa utrasie, hlad chvíľu počká. Dôležité je, že sa štátni úradníci tvária, ako dobre zvládajú utečeneckú vlnu. A keby náhodou nie, tak je to najväčšia utečenecká vlna od druhej svetovej vojny. A neboli sme pripravení. A… výhovoriek je predsa vždy dosť.

V nedeľu dobrovoľníci z iniciatívy Kto pomôže Ukrajine rozposlali po sociálnych sieťach prosbu o pomoc. Míňali sa potraviny, ktoré dávali utečencom. Mlieko, ryža, konzervy, cestoviny. Kto to nemá doma v špajze, tiež by bol nervózny. Ľudia prišli a doniesli. Potraviny. Podobná situácia je v Kútoch, kde ubytovávajú päťdesiatku Ukrajincov.

Po celom Slovensku sú skupiny dobrovoľníkov a dobrých ľudí, ktorí sami od seba sledujú a študujú pripravované zákony, aby pomohli. Len tak, lebo majú pocit, že sa to patrí. Alebo aj musí. Asi musí, lebo je to ľudské a my predsa sme ľudia. Dobrovoľne dobrí.

Zbierajú sa pre malých na školské tašky, ceruzky, perá a zošity. Ale aj na hokejový výstroj. Ponúkajú ubytovanie, postele a pomoc. Dobré slovo.

Aj oni by si zaslúžili dobré slovo. Nie, že by politici neďakovali dobrovoľníkom. Ešte to aj zopakujú, že im ďakujú. Len ten tón… Ten tón je taký… No, mali by sme si ho zapamätať, keď sa raz bude robiť tabuľka mal dať a dal.