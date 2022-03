Prezidentka udelila obmudsmanke Patakyovej ďakovnú medailu

„Pomoc pri porušovaní základných práv v oblastiach, ktoré sú neraz prehliadané, bagatelizované, alebo v ktorých dochádza ku konfrontácii s politickou mocou, považujem za definujúcu charakteristiku toho, ako má úrad verejného ochrancu práv fungovať,“ povedala hlava štátu. Sú tiež podľa nej potvrdením nezávislosti a toho, že úrad je skutočným ochranným štítom všetkých ľudí bez rozdielu.

Odvrátenou stranou charakteristiky úradu je jeho nepochopenie, ignorovanie a osobné útoky zo strany politikov, poukázala Čaputová. „Užili ste si ich vrchovatou mierou a cením si, že ste zo svojich princípov neuhli,“ odkázala Patakyovej.

Ombudsmanka považuje za dôležité, že si prezidentka všimla jej snahu o nezávislosť úradu ombudsmanky a jej pretavenie do praxe aj politickej reality.

„Vnímala som to ako verejnú službu všetkým ľuďom, ale zároveň som to vnímala ako službu myšlienke rastu Slovenska do pozície silného demokratického štátu, kde pravidlá platia, a tým pádom by mal byť život ľahší a predvídateľnejší,“ priblížila ombudsmanka. Dodala, že v situáciách, keď nevedeli ľuďom pomôcť alebo nenašli zlyhanie orgánov, sa to snažili ľuďom vysvetliť tak, aby ich pocit bezmocnosti nenarastal.

Súčasnej ombudsmanke Márii Patakyovej sa podľa zverejnených údajov končí funkčné obdobie 29. marca. Patakyová už avizovala, že opätovne kandidovať nebude. Verejného ochrancu práv volí parlament na päť rokov.