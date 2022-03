Matovič: Do zdravotníctva dáme 365 miliónov

Prvých 100 miliónov pôjde cez platbu za poistencov štátu. Ďalších 120 miliónov poskytne štát cez navýšenie základného imania štátnej zdravotnej poisťovne. Ďalších 145 miliónov eur by malo prísť cez vyšší výber poistného.

„Väčšina problematických pacientov, starších ľudí, sú poistení v štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni,“ vysvetlil Matovič, prečo štát zvýši základne imanie vo štátnej zdravotnej poisťovni. Dodal, že v ďalších krokoch chcú každý poskytnutý výkon ohodnotiť „férovými peniazmi“. „Aby všeobecná zdravotná nebola užitočný idiot, ktorý všetko zafinancuje a súkromné poisťovne si zisk budú užívať,“ povedal ďalej Matovič.

Podľa neho je súčasné opatrenie aj protikorupčné, keďže chce spravodlivejšie rozdeliť peniaze medzi všetky tri zdravotné poisťovne tak, aby Všeobecná zdravotná poisťovňa nebola ukracovaná.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) predpokladá, že do konca týždňa sa podarí dohodnúť s Asociáciou nemocníc Slovenska, ktorá v prípade, ak nepríde k dohode, vypovie zmluvy zdravotných poisťovniam.

Asociácia po pondelkovom rokovaní so zdravotnými poisťovnami o kompenzácii mzdového navýšenia a nárastu prevádzkových nákladov v tomto roku konštatovala, že ponuky poisťovní boli nedostatočné.

„Kým návrh zdravotnej poisťovne Union spĺňa aspoň základné potreby nemocníc a spolu so zdravotnou poisťovňou Dôvera predložia finálne podmienky členom Asociácie nemocníc Slovenska do konca týždňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa ponúka 80 nemocniciam združeným v asociácii podmienky, ktoré v žiadnom prípade nepokrývajú ako zákonné zvýšenie platov, tak ani nárast cien energií a inflácie. Z tohto dôvodu budeme musieť pristúpiť k odstúpeniu od zmlúv s Všobecnou zdravotnou poisťovňou. V praxi to bude znamenať, že pacienti VšZP by z verejného zdravotného poistenia mali pokrytú len akútnu zdravotnú starostlivosť,“ uviedla asociácia v tlačovej správe.

Asociácia, ktorá združuje 80 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení, vyzvala rezort financií a ministerstvo zdravotníctva, aby urýchlene uvoľnili peniaze pre rezort zdravotníctva.