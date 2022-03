Sporné firmy uvažujú, že odídu z hraníc. Mikulec chce volať na pomoc poslancov

„Regulérne na Ukrajine prebieha vojna. A to má za následok to, že na Slovensko prišlo viac ako 270-tisíc odídencov, vyše 46-tisíc požiadalo o udelenie dočasného utečenca,“ zosumarizoval minister Mikulec.

Tvrdí, že od prvého momentu štát robí všetko preto, aby vlnu odídencov, resp. utečencov pred vojnou zvládol. „Štát neodovzdal riadenie krízy súkromným firmám. Štát od začiatku riadi túto krízu, ale v súčinnosti s každým, kto sa chce zapojiť,“ zdôraznil minister.

Mikulec priznal, že „niektoré veci nie dobre fungovali“ v prvých dňoch konfliktu. Preto sa na krízovom štábe rozhodli, že inštraštruktúru z hraníc stiahnu do veľkokapacitných centier, kde dostávajú odídenci potrebný servis. Pri schvaľovaní schémy boli podľa neho aj dobrovoľníci. „Požiadavka bola, kto to dokáže zabezpečiť tak, aby to fungovalo,“ pokračoval Mikulec. Povedal, že on prišiel s otázkou, či niekto vie o ľuďoch, ktorí to dokážu zabezpečiť. „Medzi prítomný bol za dobrovoľníkov prítomný aj pán Slovák, ktorý povedal, že vie o takej firme. Ale nemenoval ju,“ opísal minister, ako štát vybral a podpísal zmluvu so spoločnosťou Dustream production.

Šéf rezortu vnútra viackrát zdôraznil, že krízový štáb a teda aj štát bol pod časovým tlakom a preto oslovil Dustream production v priamom rokovacom konaní. „Bola to firma ochotná ísť do toho a rokovať so štátom,“ zdôraznil Mikulec. Rámcová zmluva medzi ministerstvom a Dustream production je na 2,5 milióna eur.

Pavol Kubán zo spoločnosti Dustream si nie je vedomý, že by niečo zlé urobili. Tvrdí, že médiá, ktoré upozorňujú na čudnú zmluvu so štátom, firme škodia. Kubán považuje skúsenosti spoločnosti s organizovaním eventov a festivalom za výhodu pri riešení situácie na hranici.

„Začíname mať problém s našimi klientami a bojíme sa, že by sme mohli o nich prísť. Rozmýšľame nad tým, či to má vôbec zmysel, či nie je vhodnejšie rozviazať zmluvu, lebo rozviazať sa dá. Našou povinnosťou by potom bolo sa do pár dní zbaliť a odísť,“ spresnil Kubán.

Kubán tvrdí, že aj spoločnosti z tretieho sektora uvažujú nad tým, že odídu z hraničného priestoru. Pavol Sukup z firmy Dustream zasa povedal, že bez dobrovoľníkov a tretieho sektora by nebolo možné situáciu riešiť. „Skúste nám pomôcť a oslovujte dobrovoľníkov, nech príde sem,“ dodal Sukup.

„Keď odídu, čo sem zavolám poslancov alebo politické strany?“ spýtal sa minister Mikulec.