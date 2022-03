Biden varuje pred ruským útokom chemickými zbraňami. Prekročil by Putin červenú líniu?

Mimoriadny samit Severoatlantickej aliancie vyslal viacero signálov do Ruska, aby ani nepomyslelo na zastrašovanie členských štátov NATO. Podľa informácií amerických spravodajských služieb existuje hrozba ruského útoku chemickými a biologickými zbraňami vo vojne s Ukrajinou. Ešte pred návštevou Európy pred ním varoval prezident USA Joe Biden.

„Ak by Rusko použilo zbrane hromadného ničenia, bola by to zásadná eskalácia konfliktu, ktorá môže znamenať vstup aliancie do vojny na Ukrajine,“ povedal v podcaste Andrej Matišák.

Dodal, že rozhodovanie NATO sa v takomto prípade bude odvíjať od rozsahu a lokality prípadného útoku. Sám je presvedčený, že Rusko tak neurobí, lebo by prekročilo červenú líniu.

„Aliancia chce pomáhať Ukrajine, ale chce sa za každú cenu vyhnúť konfliktu s Ruskom,“ dodal komentátor denníka Pravda.

Na druhej strane NATO vyslalo do Moskvy jasné signály, že nedovolí ani zastrašenie členských štátov obranného zoskupenia. V tejto súvislosti mimoriadny samit NATO pripustil ďalšie posilňovanie obrany krajín, ktoré priamo susedia s vojnovým konfliktom, vrátane Slovenska. „Predpokladám, že vyslaním bojového práporu sa to nekončí, a na Slovensko budú presunuté ďalšie vojenské systémy na obranu,“ uviedol Matišák.

Akú úlohu v napätej situácií zohráva požiadavka ruského prezidenta, aby odberatelia plynu z Ruska začali platiť za surovinu v rubľoch? Je to skrytý tromf Putina? „Ak nebudete platiť ako my chceme, plyn nedostanete,“ upozornil v podcaste Marián Repa pred možným zastavením dodávok.

Komentátor Andrej Matišák s ním nesúhlasil, a je presvedčený, že dodávky plynu z Ruska nie sú ohrozené: „Putinovi vyhovuje, že Európska únia nie je jednotná v otázke možnej odstávky dodávok dôležitých surovín, a bude ju naďalej nahlodávať.“

Prečo slovenská opozícia zneužíva situáciu ukrajinských utečencov? Mala by vláda čo najskôr zverejniť ako chce pomôcť obyvateľom Slovenska v súvislosti s rastom cien potravín a inflácie? Urobila koalícia chybu pri uzatvorení zmluvy so súkromnou firmou pri riešení utečeneckej vlny z Ukrajiny? Nalaďte si podcast Počúvajte pravdu s komentátormi denníka Pravda Mariánom Repom a Andrejom Matišákom.