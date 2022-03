V noci sa mení čas, pospíme si o hodinu menej

Na Slovensku letný čas po prvý raz zaviedli v roku 1916 a trval do roku 1918 a neskôr v rokoch 1940 – 1949. Opätovne ho zaviedli po tridsaťročnej prestávke v roku 1979, pričom do polovice 90. rokov trval letný čas pol roka. Slovensko sa v roku 1996 zladilo s európskymi smernicami a stredoeurópsky letný čas tak trvá sedem mesiacov, od konca marca do konca októbra.

Najmenej do roku 2027

Európska únia ešte v roku 2018 avizovala, že dôjde k zrušeniu striedania času. V lete 2018 sa uskutočnila online anketa občanov Európskej únie, kde sa náhodne ľudí pýtali, ktorý čas preferujú. Výsledkom ankety bolo, že väčšina ľudí by si ponechala letný čas, aj keď jednotlivé vlády by skôr preferovali ponechanie zimného času. Dohoda o zrušení rozlišovania letného a zimného času sa v EÚ nezrodila a je nateraz odložená najmenej do roku 2027.

Zmena času sa dotkne dvoch vlakov. Upozornil na to hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.

Vlaky premávajúce v tomto čase prídu do konečnej stanice o hodinu „neskôr“, hoci v skutočnosti pôjdu podľa platného cestovného poriadku. Týka sa to dvoch nočných spojov. Konkrétne ide o rýchlik, ktorý má odchod z Humenného o 21.54 h a do Bratislavy by mal doraziť o 5.49 h. Ide tiež o rýchlik, ktorý z Bratislavy odchádza o 22.57 h a do Humenného má plánovaný príchod o 6.33 h. Oba prídu zmeškané do 60 minút.

Hovorca ZSSK zároveň dodal, že na tratiach susedných železníc budú podobne ovplyvnené jazdy nočných vlakov. Vlaky, ktoré vchádzajú na Slovensko po 3.00 h, pôjdu už podľa letného času.