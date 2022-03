Klamal Žilinka o zmluve s Ruskom? Šeliga: Spoluprácu predĺžil o päť rokov

Poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) to uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti. Podľa jeho slov je potrebné zmluvu vypovedať aj napriek jej praktickým dopadom.

GP pritom ešte 1. marca informovala, že po napadnutí Ukrajiny oznámila GP Ruskej federácie, že dohodnutý program spolupráce prokuratúr nebude zo slovenskej strany naplnený, informovala hovorkyňa GP SR Jana Tökölyová. K ukončeniu spolupráce s ruskou prokuratúrou dnes generálneho prokurátora Maroša Žilinku vyzvali viacerí koaliční poslanci.

Výzvy politikov vraj nepotrebuje

„Generálna prokuratúra SR nepotrebuje výzvy politikov, ako postupovať a reagovať na napadnutie Ukrajiny ozbrojenými silami Ruskej federácie," povedala Tökölyová s tým, že Žilinka ihneď po napadnutí Ukrajiny dôrazne verejne odsúdil bezprecedentný akt agresie Ruskej federácie voči Ukrajine.

Zmluva, ktorá bola Šeligovi sprístupnená na základe infozákona v preambule uvádza „dodržiavanie zásad rovnosti, vzájomného rešpektovania štátnej suverenity a noriem medzinárodného práva s cieľom zabezpečenia ochrany práv a slobôd občanov oboch štátov." Rovnako hovorí o zintenzívnení spolupráce medzi slovenskou a ruskou prokuratúrou, vytvorení spoločnej slovensko – ruskej prokurátorskej komisie, o vyslaní delegácie na účelom návštevy a prediskutovania otázok spoločného záujmu, výmene informácií o platnom národnom zákonodarstve či legislatívnej činnosti a činnosti v oblasti uplatňovania práva.

„Čítajúc tú zmluvu je zrejmé, že boli roky, keď sme sa o spoluprácu mohli pokúsiť, no dnes to už možné nie je. V budúcnosti to možno opäť možné bude, ale dnes vzhľadom vojnu na Ukrajine a účasť ruskej prokuratúry na represáliách proti vlastnému obyvateľstvu to možné nie je. Ruská prokuratúra práve kvôli tomu odchádza z Medzinárodnej asociácie prokuratúr. Niet sa čomu čudovať, radšej odídu sami, pretože nechcú, aby boli vylúčení, rovnako ako boli vylúčení z Rady Európy, keďže za nový trestný čin “urážka prokuratúry” môžete ísť v Rusku na niekoľko rokov väzenia.” uvádza Šeliga.

Rusko podľa jeho slov porušuje samotnú preambulu tejto zmluvy, keď nerešpektuje a hrubo ignoruje medzinárodné právo a suverenitu jednotlivých štátov, napriek tomu, že sa k tomu zaväzuje.

Súčasťou januárovej cesty Žilinku do Moskvy bol aj podpis Programu spolupráce medzi GP SR a ruskou GP. na roky 2022 a 2023. Súčasťou dohody malo byť organizovanie odborných stretnutí zameraných na oblasti korupcie, extrémizmu, kyberkriminality, ekologických trestných činov, ako aj oblasti ochrany práv a oprávnených záujmov sociálne zraniteľnej skupiny občanov, napríklad nezaopatrených detí či osôb so zdravotným postihnutím.