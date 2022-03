Bláznivý apríl. Po teplom konci marca nás drsne vráti do zimy

VIDEO: Pozrite si predpoveď počasia s meteorológom Michalom Hazlingerom na koniec marca a začiatok apríla.

Prvé jarné dni to roztočili s pomerne vysokými teplotami. Po stabilnom počasí však príde už čoskoro zmena – ochladí sa a zaprší.

V ostatných dňoch bolo Slovensko zaliate slnkom, ktoré prinieslo vysoké teplotné hodnoty. V stredu namerali maximálnu dennú teplotu +23,1 stupňa v Žiari nad Hronom. Rožňava hlásila rovných +23 stupňov. Rekord pre 23. marec sa objavil v Telgárte, kde dosiahol +17,6 stupňa. Toto číslo prekonalo +16,7 stupňa z roku 1977. V Červenom Kláštore v stredu ráno poriadne prituhlo – ortuť tam klesla na –8,1 stupňa. Meteorológovia zaznamenali tiež ranné a denné maximum s doslova priepastným rozdielom, ktorý dosiahol 29,5 stupňa. V Spišských Vlachoch totiž mali v skorých hodinách –7,4 a popoludní +22,1 stupňa.

„V podmienkach strednej Európy je takýto teplotný rozdiel veľmi neštandardný. Nemali by sme sa ale diviť, lebo momentálne tu vládne výrazné sucho, ktoré je jednou z príčin takýchto protikladov,“ vraví klimatológ zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavel Faško.

„Je za tým aj charakter aktuálneho počasia. Dlhší čas sme pod vplyvom tlakovej výše a prevláda bezoblačnosť. Tým, že sme už po období jarnej rovnodennosti, slnko je cez deň nad obzorom viac ako dvanásť hodín. Suchý zemský povrch sa teda dobre ohrieva,“ vysvetlil. Keďže zrážky sa teraz nevyskytujú, na vetrom exponovanejších miestach dochádza k veľkému výparu. „Tie lokality sú teda oberané aj o tú skromnú vlahu, ktorá tam je,“ podotkol.

S nedostatkom marcových zrážok je to zatiaľ najhoršie v juhozápadných oblastiach. Dudince namerali 1,7, Hurbanovo 2,5, Holíč a Moravský Svätý Ján 3, Senica, Nitra či Piešťany 4, bratislavské letisko necelé 3 mm zrážok. Snehové podmienky sa v posledných dňoch veľmi nezmenili. Biela pokrývka sa v stredných a vo vysokých polohách drží pomerne stabilne. Vo štvrtok ráno hlásil Lomnický štít 220, Chopok 212 a Štrbské Pleso 85 cm snehu. Tatranská Javorina namerala 31, Oravská Lesná 24 a Telgárt 14 cm.

V pondelok to stále môže vyzerať celkom príjemne. Objavia sa síce nejaké prehánky, no zásadné ochladenie sa ešte nedostaví. Na najteplejších miestach by sa hodnoty mali vyšplhať na +20 stupňov. Zmena príde v utorok – s výrazným studeným frontom a rozsiahlou tlakovou nížou. Oblačnosť prinesie prehánky, od stredných polôh snehové.

„Takýto scenár niektorých možno nepoteší, no na druhej strane je tu nádej na zredukovanie deficitu zrážok,“ doplnil klimatológ.