V Bratislave otvorili veľkokapacitné centrum pomoci pre utečencov z Ukrajiny

V areáli bývalej dočasnej autobusovej stanice na Bottovej ulici v Bratislave otvorili veľkokapacitné asistenčné centrum pomoci pre utečencov z Ukrajiny. Zriadilo ho hlavné mesto v spolupráci so štátom, neziskovým a súkromným sektorom. Centrum bude fungovať nepretržite a utečencom poskytne kompletnú pomoc.

Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovali zástupcovia hlavného mesta a štátu. „Ruská invázia na Ukrajinu vyhnala milióny ľudí zo svojich domovov a bezpečné útočisko hľadajú aj v Bratislave. Už dnes sa ukrajinčina stáva druhým najčastejším jazykom v našom meste. V Bratislave doteraz získalo štatút dočasného útočiska 11 848 ľudí,“ skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Centrum by malo dokázať obslúžiť v prípade potreby až 2500 ľudí za deň. Okrem stravy tu nájdu aj potrebné informácie, priestor na oddych a vybavenie si potrebnej dokumentácie. Oddelenie tu má aj cudzinecká polícia.

K dispozícii majú utečenci zdravotnú, právnu, psychologickú i sociálnu pomoc. Požiadať môžu aj o dávku v hmotnej núdzi. V centre sú taktiež aj detské kútiky. Pôsobia tu aj neziskové organizácie a svojich zástupcov tu má aj štát.

„Na jednom mieste tak poskytujeme základné služby a podporu, ktoré ľudia utekajúci pred vojnou potrebujú bezprostredne po príchode do nášho mesta, aby nemuseli zažívať ďalší zbytočný stres s vyhľadávaním základných služieb a podpory hneď po príchode,“ doplnil Vallo. Časom by v centre mohlo vzniknúť aj miesto, kde sa budú môcť ľudia z Ukrajiny stretávať, porozprávať či vzájomne sa podporovať. Primátor zároveň vyzval ľudí, aby boli trpezliví a nápomocní k potrebám utečencov a pri ich integrácii do spoločnosti.

Podľa Marcely Hajtmánkovej z občianskeho združenia (OZ) Tenenet, ktoré zabezpečuje psychologické a sociálne poradenstvo, potrebujú utekajúce ženy s deťmi najmä upokojiť. „Traumatické zážitky a traumy sú veľmi časté. Potrebujú sa upokojiť, aby prešli zo stavu emócie do stav racionality a začali riešiť veci, ktoré potrebujú pre seba i svoje deti,“ priblížila Hajtmánková.

Medzi poskytovaním službami je aj právne poradenstvo, ktoré bude fungovať každý deň od 8.00 do 22.00 h. Týka sa nielen registrácie o dočasné útočisko v spolupráci s cudzineckou políciou, ale o akékoľvek otázky a rady v tejto oblasti. „Na mieste prvého kontaktu na Hlavnej stanici nie je priestor na detailnejšie právne otázky a na to, aby sme sa s nimi mohli v súkromí porozprávať,“ povedala pre TASR Zuzana Števulová z Ligy pre ľudské práva.

Priestor bude napríklad aj na to, aby sa riešili prípadné obete trestných činov. Poznamenala, že ich oslovili tiež organizácie, ktoré začínajú zbierať dôkazy o vojnových zločinov pre prípadné súdne procesy, sú preto pripravení na vyškolenie právnikov a dobrovoľníkov na získanie dôkazov a svedectiev.

„Úlohou prítomných hasičov bude koordinovať všetky prítomné zložky a subjekty, ktoré sa pri práci vo veľkokapacitnom centre podieľajú,“ povedal riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave Martin Blaha. Na starosť budú mať zároveň potrebné servisno-obslužné činnosti. Do prác je zapojených aj niekoľko členov dobrovoľných hasičských zborov.

Vybraná lokalita v priestoroch bývalej dočasnej autobusovej stanici na Bottovej je podľa magistrátu ideálna z pohľadu logistiky, dopravy i kvalitného zázemia.

Veľkokapacitné centrá fungujú už v Michalovciach, Humennom a Nitre.