Korčok: Dnes sa viac ako inokedy ukazuje dôležitosť vstupu Slovenska do NATO

Pri aktuálnom dianí na Ukrajine sa viac ako kedykoľvek predtým ukazuje, že vstup do NATO bola jedna z najdôležitejších udalostí moderných dejín Slovenska. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) pri príležitosti 18. výročia od vstupu Slovenska do Severoatlantickej aliancie.