Štát od začiatku riadil utečeneckú krízu na Slovensku, tvrdí rezort vnútra

Štát od začiatku vojenského konfliktu na Ukrajine riadil utečeneckú krízu s ním spojenú. Informáciami o tom, čo môže na Ukrajine nastať, sa Bezpečnostná rada zaoberala už pred samotným vypuknutím konfliktu a boli vytvorené jasné plány, ako ju zvládať. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal štátny tajomník Ministerstva vnútra SR (MV SR) Vendelín Leitner.

Na tlačovej konferencii sa zúčastnil aj prezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Pavol Mikulášik a riaditeľ Sekcie krízového riadenia MV SR Marián Dritomský.

„Boli úlohy, ktoré sme vedeli riešiť do 24, respektíve 48 hodín od začiatku vojny. Boli však aj úlohy, na ktoré sme nevedeli hneď reagovať,“ povedal Leitner.

Doplnil, že bolo identifikovaných 22 krízových oblastí, no až neskôr sa ukázalo, že sa neskôr objavovali aj krízové oblasti a skutočnosti, ktoré sa dopredu nedali predvídať. Zdôraznil, že už 25. februára bola prijatá novela o dočasnom útočisku a 26. februára bolo prijaté aj uznesenie k civilnej ochrane, vďaka ktorej bolo možné vyhlásiť mimoriadnu situáciu.

Štátny tajomník rezortu vnútra skonštatoval, že veľmi dôležité bolo, keď štát v určitom čase jasne spoznal, že vyčerpal svoje limity. „Vyčerpal svoje limity materiálne, napríklad vo veľkokapacitnom centre v Michalovciach, a vyčerpal aj limity ľudské. Preto štát, tak ako aj kdekoľvek v zahraničí, kde je to štandardom, sme sa rozhodli, že potrebujeme určité služby delegovať,“ povedal Leitner. Zdôraznil, že toto bolo zásadné rozhodnutie na to, aby Slovensko dokázalo pokračovať v lepšom zvládaní krízy. Doplnil, že v najvyťaženejších dňoch prekročilo hranice so Slovenskom viac ako 14-tisíc utečencov.