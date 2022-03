Pusipajtáš, buzerant, vagabund. Matovič bránil Mikulca svojim svojským štýlom

Matovič vyčíta opozícii zlaté tehličky a posiela poslancov vypiť si do bufetu.

Rozkrádali ste štát ako nebohom, vykričal minister financií a líder hnutia OĽaNO Igor Matovič opozičným poslancom, keď sa zastal odvolávaného ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO).

„Za dva roky neexistuje žiadna reálna korupčná kauza. A to, že tu ako úchyláci každý mesiac odvolávajú Romana Mikulca, je z ich strany pochopiteľné. Siahajú na človeka, ktorý je pre nich stelesnením zla, lebo rozviazal ruky polícii. Neexistuje skupina našich ľudí. Či kriminálny čin spáchal člen OĽaNO alebo koaličnej strany, či člen opozičnej strany, či člen žiadnej strany, je to úplne jedno. Roman Mikulec je garantom, že polícia ide ako po údenom po vagabundoch,“ povedal Matovič.

VIDEO: Matovič sa rozohnil v parlamente.

Svojmu ministrovi vnútra vyčíta, že „mal vykydať lopatou ľudí, čo zostali po Kaliňákovi, mal sa vysporiadať s ľuďmi, ktorí tam boli (na ministerstve vnútra – pozn. red.), ktorí tam boli odložení za zásluhy“. „Mal s nimi božskú trpezlivosť a teraz tí ľudia chýbajú pri riešení krízy,“ pokračoval Matovič. „Je to zbytočný dobrák. Preto ho podporujem,“ dodal.

„Tridsať miliárd eur tí vagabundi Fico, Pellegrini a ich banda, rozkradli,“ otočil sa na poslancov opozície. „Tam Ficov a Pellegriniho kamarát, buzerant posraný, mal zlaté tehličky v trezore,“ zvýšil Matovič hlas a poukázal na prípad Kajetána Kičuru, bývalého šéfa Štátnych hmotných rezerv. Kičura bol prvým človekom, ktorého Matovičova vláda hneď po menovaní odvolala a obvinený korupcie a prania špinavých peňazí.

„Vy máte Boha pri sebe, ešte tu moralizovať, rozprávať, ako ste zhrození. My musíme objednať súkromnú firmu, lebo vy ste štát rozkradli. My sme museli osloviť súkromnú firmu, aby boli na hranici stany,“ pokračoval vo svojom emocionálnom prejave pred poslancami v pléne.Viackrát opozíciu obvinil, že „si futrovali trezory zlatými tehličkami“ a potom nezostalo „na stany v štátnych rezervách“. „Je to len nedôsledok vašej nenažranosti,“ zdupľoval.

Stihol sa aj slovne napadnúť s poslancom Ľubomírom Vážnym (Smer), ktorého poslal, aby si išiel vypiť do bufetu.

Na záver Matovič spomenul svoj nedávny status na sociálnej sieti, kde vyrátal šesť rán, ktoré postihli Slovensko a pýtal sa, čo bude tá siedma rana. „Siedma rana by bola, keby ste sa vy vrátili k moci,“ obrátil sa minister financií na opozíciu.